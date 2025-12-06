Resultado de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1

Se terminaron los Libres del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1. Lando Norris fue amo y señor de las sesiones del viernes, pero este sábado George Rusell se impuso en la FP3 y quedó todo listo para la crucial clasificación en el Yas Marina Circuit.
Lando Norris volvió a ser el mejor de los tres que están peleando el campeonato y ahora deberá ratificar su buen rendimiento en la clasificación del segundo turno del sábado para acercarse un poco más a su primer título en la Máxima. Por otro lado, Lewis Hamilton protagonizó el único accidentede la Práctica Libre 3.
Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Abu Dhabi 2025
- George Russell (Mercedes) – 1:23.334
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Alexander Albon (Williams)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Carlos Sainz (Williams)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Franco Colapinto (Alpine)
Así sigue el fin de semana del GP de Abu Dhabi
- Clasificación: Sábado 6 de diciembre | 08:00 hs (CDMX)
- Carrera: Domingo 7 de diciembre | 07:00 hs (CDMX)
