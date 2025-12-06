Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Resultado de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1

Los pilotos saltaron a la pista del Yas Marina Circuit por tercera y última vez antes de la clasificación.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
George Russell lideró la FP3 en Abu Dhabi
© GETTY IMAGESGeorge Russell lideró la FP3 en Abu Dhabi

Se terminaron los Libres del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1. Lando Norris fue amo y señor de las sesiones del viernes, pero este sábado George Rusell se impuso en la FP3 y quedó todo listo para la crucial clasificación en el Yas Marina Circuit.

Publicidad

Lando Norris volvió a ser el mejor de los tres que están peleando el campeonato y ahora deberá ratificar su buen rendimiento en la clasificación del segundo turno del sábado para acercarse un poco más a su primer título en la Máxima. Por otro lado, Lewis Hamilton protagonizó el único accidentede la Práctica Libre 3.

Tweet placeholder

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Abu Dhabi 2025

  1. George Russell (Mercedes) – 1:23.334
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Fernando Alonso (Aston Martin)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Esteban Ocon (Haas)
  7. Oliver Bearman (Haas)
  8. Charles Leclerc (Ferrari)
  9. Kimi Antonelli (Mercedes)
  10. Alexander Albon (Williams)
  11. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  12. Carlos Sainz (Williams)
  13. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Liam Lawson (Racing Bulls)
  16. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  17. Pierre Gasly (Alpine)
  18. Lewis Hamilton (Ferrari)
  19. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  20. Franco Colapinto (Alpine)
Publicidad

Así sigue el fin de semana del GP de Abu Dhabi

  • Clasificación: Sábado 6 de diciembre | 08:00 hs (CDMX)
  • Carrera: Domingo 7 de diciembre | 07:00 hs (CDMX)
Kimi Antonelli rompe el silencio tras el acoso sufrido en redes sociales: “No fue fácil”

ver también

Kimi Antonelli rompe el silencio tras el acoso sufrido en redes sociales: “No fue fácil”

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Las alineaciones de Betis vs. Barcelona por LaLiga 2025-26
UEFA

Las alineaciones de Betis vs. Barcelona por LaLiga 2025-26

Quién será el campeón de la F1 2025 si Verstappen gana el GP de Abu Dhabi
FÓRMULA 1

Quién será el campeón de la F1 2025 si Verstappen gana el GP de Abu Dhabi

Resultado de la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025
FÓRMULA 1

Resultado de la clasificación del GP de Abu Dhabi 2025

La inesperada baja de Rayados para la revancha ante Toluca
Rayados de Monterrey

La inesperada baja de Rayados para la revancha ante Toluca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo