Resultado de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1

Se terminaron los Libres del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1. Lando Norris fue amo y señor de las sesiones del viernes, pero este sábado George Rusell se impuso en la FP3 y quedó todo listo para la crucial clasificación en el Yas Marina Circuit.

Lando Norris volvió a ser el mejor de los tres que están peleando el campeonato y ahora deberá ratificar su buen rendimiento en la clasificación del segundo turno del sábado para acercarse un poco más a su primer título en la Máxima. Por otro lado, Lewis Hamilton protagonizó el único accidentede la Práctica Libre 3.

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Abu Dhabi 2025

George Russell (Mercedes) – 1:23.334 Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Oscar Piastri (McLaren) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Isack Hadjar (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Lewis Hamilton (Ferrari) Yuki Tsunoda (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine)

Así sigue el fin de semana del GP de Abu Dhabi

Clasificación: Sábado 6 de diciembre | 08:00 hs (CDMX)

Carrera: Domingo 7 de diciembre | 07:00 hs (CDMX)