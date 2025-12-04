Kimi Antonelli vivió días difíciles luego del Gran Premio de Qatar 2025. El joven piloto italiano finalizó quinto en la carrera principal del domingo, pero quedó en el ojo de la tormenta por un error en la última vuelta que le permitió a Lando Norris adelantarlo y, así, sumar dos puntos más en su lucha por el Mundial contra Max Verstappen y Oscar Piastri.

Aficionados, prensa e incluso un hombre importante dentro del paddock como Helmut Marko -asesor de Red Bull- acusaron en primera instancia a Antonelli de haber dejado pasar a Norris deliberadamente. Esto provocó una ola de acoso contra Kimi en redes sociales y el de Mercedes decidió quitar su foto de perfil en su cuenta de Instagram.

Ahora, cuatro días después del incidente, Antonelli rompió el silencio al respecto en diálogo con la prensa previo al inicio del Gran Premio de Abu Dhabi: “No fue fácil recibir todo ese tipo de comentarios después de la carrera, especialmente por algo que nunca haría, como ayudar a un competidor“.

Andrea Kimi Antonelli en su llegada a Abu Dhabi (GETTY IMAGES)

Más adelante, Kimi completó: “Durante el fin de semana intento mirar lo menos posible (las redes sociales), porque no quiero distracciones, sólo quiero centrarme realmente en el trabajo. Pero después de la carrera recibí muchos mensajes de amigos mostrándome lo que estaba pasando, porque al principio no era consciente de ello. Luego obviamente fui a mirarlo y era difícil de ver, pero ahora me he olvidado de ello“.

Sobre sus altibajos en la temporada

“Pasé un periodo muy largo y difícil, pero ser capaz de superarlo me hizo más fuerte. Fue como una pequeña victoria para mí, porque obviamente durante ese periodo en Europa empecé incluso a dudar de mí mismo y también tenía miedo de no ser capaz de salir de ahí”, expresó Antonelli sobre el balance de su temporada.

Y añadió: “Desde Bakú hemos estado en un buen momento y ha sido muy divertido últimamente. Así que estoy bastante contento con la temporada, pero sobre todo con lo mucho que he crecido y lo mucho que he madurado como persona. El año que viene estaré mucho más preparado y controlaré mucho más la situación”.

En síntesis