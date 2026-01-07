¿Juega Raúl Jiménez? Las alineaciones de Fulham vs. Chelsea por la Jornada 21 de la Premier League 2025-26

Este miércoles se pone en marcha una nueva jornada de la Premier League con cruces atractivos, y uno de los que más expectativa genera es el Fulham vs. Chelsea, que se disputará desde las 13:30 horas de la CDMX. El duelo promete emociones, con realidades distintas pero la necesidad compartida de sumar puntos importantes.

El Fulham, que tendrá a Raúl Jiménez como referencia ofensiva, llega con el ánimo en alza tras rescatar un empate agónico frente a Liverpool en su último compromiso. Ahora, en casa, el conjunto dirigido por Marco Silva intentará dar el golpe ante uno de los grandes de Londres y hacerse fuerte ante su gente.

Del otro lado estará el Chelsea, que también viene de igualar sobre el cierre del partido anterior, nada menos que frente al Manchester City, gracias a un gol clave de Enzo Fernández. Los Blues atraviesan un proceso de transición y buscan mayor regularidad en este tramo de la temporada.

En las últimas horas, el club londinense confirmó un cambio importante en el banco de suplentes. Tras la salida de Enzo Maresca, la directiva cerró la llegada de Liam Rosenior como nuevo entrenador.

Alineación de Fulham para recibir a Chelsea

Bernd Leno

Joachim Andersen

Jorge Cuenca

Issa Diop

Sasa Lukic

Harry Wilson

Antonee Robinson

Emile Smith Rowe

Timothy Castagne

Tom Cairney

Raúl Jiménez

Alineación de Chelsea para visitar a Fulham

