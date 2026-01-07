Terminó la primera jornada del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, donde hubo varias sorpresas en los marcadores. Pero sin duda, el que más llamó la atención fue el triunfo de Mazatlán de 3-0 sobre FC Juárez. Las Bravas que estuvieron en la Liguilla del Apertura 2025 cayeron ante uno de los clubes que menos puntos tuvo en la temporada anterior.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, no fue el campanazo más importante de esta fecha, sino la goleada de 0-5 que le metió el conjunto de Cruz Azul a León a domicilio. La escuadra de Diego Testas demostró que la llegada a las Semifinales en el anterior semestre no fue casualidad y el equipo con buenos refuerzos ahora buscará llegar a una final para conseguir el título.

Los resultados de la J1 de la Liga MX Femenil

A lo largo de la Jornada 1 tuvimos los siguientes resultados, más allá de estos que llamaron la atención: Chivas le ganó 2-0 a Atlético San Luis en el Estadio Akron; Pumas en C.U. goleó a Querétaro con un 4-1; Rayadas venció también por goleada de 4-0 a Puebla en el Estadio BBVA; y Toluca en un partido emocionante triunfó 5-3 sobre Xolas.

Otro de los que casi dan la sorpresa fue el duelo entre Santos Laguna y América, donde las Águilas vencieron 1-2, un marcador bajo para ellas; por su parte Pachuca venció 0-3 a Atlas que cambiaron en el banquillo y les pegó en el resultado. De esta manera concluyeron los 9 encuentros de la primera fecha del torneo.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo quedó la tabla general?

Ahora la tabla general se mantiene de esta manera: Cruz Azul, Rayadas, Pumas, Tigres, Pachuca, Toluca, Chivas, Mazatlán y América lideran con 3 puntos cada club; mientras que FC Juárez, Santos, Tijuana, Atlético San Luis, Necaxa, Querétaro, Atlas, Puebla y León están en los puestos siguientes y en la parte baja con cero unidades.

ver también Los drásticos cambios que se esperan para la Liga MX Femenil después del Clausura 2026

En síntesis