El torneo Apertura 2025 en la Liga MX Femenil está llegando a su fin y es que ya esta semana se juega la Jornada 17, con la cual culmina la fase regular de la competencia. Aunque ya hay equipos que consiguieron su clasificación antes de tiempo, hay varios clubes que se están jugando su permanencia en la Liguilla en este último duelo.

Hasta el momento, Tigres, Pachuca, América, Toluca, Chivas, Rayadas y Cruz Azul matemáticamente aseguran su lugar en la Fiesta Grande, por lo que FC Juárez, León, Pumas, Atlas y Atlético San Luis están peleando por quedarse con el octavo lugar de la tabla y llegar a la Liguilla, es por esto que la última jornada será la más interesante.

¿Quiénes pasan a Liguilla?

A diferencia del futbol varonil, en la femenil no existe el repechaje, por lo que se mantiene el formato que ya se venía manejando anteriormente, donde los 8 primeros conjuntos que se mantengan en la tabla son los que se enfrentan; el 1 con el 8; el 2 con el 7; el 3 con el 6; y el 4 con el 5 para definir a los que clasifican en esa primera ronda.

En los partidos que se vienen en esta última fecha hay varios clubes que se juegan su lugar ante rivales con amplia experiencia en Liguillas, por lo que no será nada sencillo. Una victoria de las Bravas, le quitaría la oportunidad a todas las demás que están debajo de ellas y serían las últimas en entrar a la Fiesta Grande.

Partidos de la J17 de la Liga MX Femenil

Chivas vs Necaxa (Viernes 31 de octubre, 17:00 horas)

(Viernes 31 de octubre, 17:00 horas) Toluca vs Puebla (Viernes 31 de octubre, 17:00 horas)

(Viernes 31 de octubre, 17:00 horas) FC Juárez vs Querétaro (Viernes 31 de octubre, 19:00 horas)

(Viernes 31 de octubre, 19:00 horas) Rayadas vs Atlas (Viernes 31 de octubre, 21:00 horas)

(Viernes 31 de octubre, 21:00 horas) Xolas vs Pachuca (Viernes 31 de octubre, 21:00 horas)

(Viernes 31 de octubre, 21:00 horas) Cruz Azul vs Tigres (Sábado 1 de noviembre, 15:45 horas)

(Sábado 1 de noviembre, 15:45 horas) Atlético San Luis vs Santos (Sábado 1 de noviembre, 17:00 horas)

(Sábado 1 de noviembre, 17:00 horas) León vs Pumas (Sábado 1 de noviembre, 17:00 horas)

(Sábado 1 de noviembre, 17:00 horas) Mazatlán vs América (Sábado 1 de noviembre, 19:00 horas)

En síntesis

La fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX culmina con la Jornada 17 esta semana.

de la culmina con la esta semana. Siete equipos ya aseguraron su lugar en la Liguilla : Tigres, Pachuca, América, Toluca, Chivas, Rayadas y Cruz Azul .

ya aseguraron su lugar en la : Tigres, Pachuca, América, Toluca, Chivas, Rayadas y . FC Juárez, León, Pumas, Atlas y Atlético San Luis pelean por el octavo lugar de clasificación.

