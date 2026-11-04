Chivas vs América Femenil: Horario, Fecha y Transmisión

Este viernes las Chivas recibirán al América en una edición más del Clásico Nacional en la Liga Femenil, por lo que la escuadra azulcrema que es líder del grupo quiere mantener su poderío frente a las rojiblancas en su propia casa. Este duelo cerrará la fase regular del Grupo B en este nuevo formato previo a la Liguilla.

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Aunque el resultado sea a favor de las locales, se quedarían a un punto del primer lugar, por lo que ya se mantienen en esa posición como segundas del grupo. Sin embargo, la rivalidad que existe en un juego como estos con entrenadores que ya se han medido en otras ocasiones es lo que llama la atención para el cierre de esta fase.

Llegan como rivales

El cuadro de Ángel Villacampa ha tenido algunas bajas por lesión, pero este será el primer duelo en el que Celeste Espino pueda enfrentarse a su exequipo en un Clásico; mientras que del plantel de Antonio Contreras veremos a jugadoras como Natalia Mauleón que volverá a verse a las caras con América, pero ahora con el Rebaño.

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América Femenil?

El partido será el próximo viernes 6 de noviembre a las 19:06 horas del centro de México en el Estadio Akron en Guadalajara, Jalisco. Y este enfrentamiento tendrá que ser exclusivo, por lo que no se transmitirá en televisión abierta, sino que la única opción para seguirlo será a través de la plataforma de streaming de Amazon Prime.

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En síntesis