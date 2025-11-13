Cuando llegan los fines de semana de las ya conocidas ‘fechas FIFA’, a veces es difícil para los fanáticos futboleros saber qué partidos sintonizar o incluso, enterarse qué enfrentamientos se disputan en cada uno de los días del parate de selecciones nacionales. Por ello, a continuación se realizará un desglose con todos los juegos que se celebrarán este jueves 13 de noviembre.

Publicidad

Publicidad

¿Qué competencias se juegan HOY jueves 13 de noviembre?

Sin Liga MX varonil, que regresará tras la jornada de selecciones con los encuentros del Play-in y de la Liguilla, este jueves comenzarán las semifinales de la Liga MX Femenil, con Cruz Azul – Tigres y Chivas – América cruzándose entre sí por los partidos de ida de cada serie, que luego se cerrarán con las revanchas el fin de semana.

Por otra parte, en el ámbito local también continuará el desarrollo de los cuartos de final de la Liga de Expansión MX, de los cuales ya tuvieron lugar dos choques y este jueves seguirá con nuevos y atractivos cruces. Ante la escasez de otros juegos, es una buena posibilidad de abrirse a nuevas propuestas y descubrir talentos desconocidos.

Ya en lo que refiere al plano internacional, iniciará la jornada FIFA propiamente dicha y se jugarán muchos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: habrá compromisos de las Eliminatorias Europeas, de las Eliminatorias Africanas, de las Eliminatorias Asiáticas y también, de las Eliminatorias CONCACAF de las que México no participa por ser país sede.

Publicidad

Publicidad

Chivas Femenil vs. América Femenil, uno de los partidos del día [Foto: Getty]

La agenda completa de partidos para ver HOY jueves 13 de noviembre:

Estos serán todos los encuentros que se transmitirán en México para los aficionados, y las transmisiones de TV o streaming que pasarán cada uno de ellos:

Liga de Expansión MX:

Atlético Morelia vs. Cancún FC: 19.15 horas por ESPN, Disney+ Premium y AYM Sports.

19.15 horas por ESPN, Disney+ Premium y AYM Sports. Leones Negros vs. Tampico Madero: 20.30 horas por ESPN 2, Disney+ Premium y Latin American Sports TV.

Publicidad

Publicidad

Liga MX Femenil:

Cruz Azul vs. Tigres: 18.00 horas por ViX y el canal de YouTube de Liga BBVA MX Femenil.

18.00 horas por ViX y el canal de YouTube de Liga BBVA MX Femenil. Chivas vs. América: 20.07 horas por Tubi y Amazon Prime Video.

Amistoso internacional:

Cabo Verde vs. Irán: 10.00 horas por ESPN 2 y Disney+ Premium.

Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026:

Noruega vs. Estonia: 11.00 horas por SKY Sports.

11.00 horas por SKY Sports. Azerbaiyán vs. Islandia: 11.00 horas por SKY Sports.

11.00 horas por SKY Sports. Armenia vs. Hungría: 11.00 horas por SKY Sports.

11.00 horas por SKY Sports. Inglaterra vs. Serbia: 13.00 horas por SKY Sports.

13.00 horas por SKY Sports. Irlanda vs. Portugal: 13.00 horas por SKY Sports.

13.00 horas por SKY Sports. Moldavia vs. Italia: 13.00 horas por SKY Sports.

13.00 horas por SKY Sports. Andorra vs. Albania: 13.00 horas por SKY Sports.

13.00 horas por SKY Sports. Francia vs. Ucrania: 13.45 horas por SKY Sports.

Publicidad

Publicidad

Eliminatorias CAF para el Mundial 2026:

Nigeria vs. Gabón: 10.00 horas por FIFA+.

10.00 horas por FIFA+. Camerún vs. Congo: 13.00 horas por FIFA+.

Eliminatorias AFC para el Mundial 2026:

Emiratos Árabes vs. Irak: 10.00 horas por ESPN, Disney+ y Disney+ Premium.

Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026:

Surinam vs. El Salvador: 16.00 horas por Azteca Deportes Network.

16.00 horas por Azteca Deportes Network. Haití vs. Costa Rica: 18.00 horas por Azteca Deportes Network.

18.00 horas por Azteca Deportes Network. Trinidad y Tobago vs. Jamaica: 18.00 horas por Azteca Deportes Network.

Publicidad

Publicidad

ver también No solo Julián Quiñones: el fichaje estrella que negocia Tigres UANL para el Clausura 2026

¿Cuándo se reanuda la Liga MX tras la fecha FIFA de noviembre?

Este fin de semana no se disputará ningún partido de la Primera División masculina del futbol mexicano. Así, el Torneo Apertura 2025 se volverá a jugar recién el próximo jueves 20 de noviembre, cuando se dé el puntapié inicial al Play-in, la fase previa a la Liguilla. Xolos, Juárez, Pachuca y Pumas definirán los últimos dos clasificados a los cuartos de final en esos tres partidos que tendrá la reclasificación.