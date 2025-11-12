El Toluca, campeón vigente del futbol mexicano y tres veces campeón en 2025, tuvo una semana inmejorable luego de haber finalizado un nuevo semestre como superlíderes de la tabla general de la Liga MX. Tras conseguirlo en el primer torneo del año, el conjunto escarlata repitió la campaña en este segundo certamen y volvió a llegar muy entonado a la fase final.

Sin embargo, las buenas no iban a terminar ahí: Antonio Mohamed recibió la noticia más motivadora para preparar con todas las ganas y la energía la participación de su equipo en la próxima Liguilla. En las últimas horas, el director técnico de los ‘Diablos Rojos’ se enteró de un acontecimiento que modificará su escenario de la temporada y también, de su vida personal.

Este jueves, el entrenador argentino conoció que ¡se convertirá en abuelo! el año próximo. Primero lo supo de manera interna a través de una plática íntima y luego se supo públicamente a través de las redes sociales: su hijo Shayr será padre por primera vez. Junto a su mujer Alanís Poza, viralizaron la novedad por medio de una publicación muy emotiva en su cuenta de Instagram.

“Lo nuestro siempre tuvo un propósito… Y cuando volvimos a mirarnos, entendimos que todo lo vivido tenía un propósito: llevarnos hasta este instante. Hoy ese amor que creció, maduró y se transformó, encuentra su forma más pura.

La vida nos tenía guardado este capítulo: el más mágico, el más nuestro, el más real. Dentro mío late un pedacito de los dos, una nueva historia que recién comienza… Nuestro mayor sueño está en camino“, posteó la pareja de Shayr Mohamed, junto a una serie de imágenes juntos captando la foto del momento para anunciar la venida del bebé para 2026.

Además de hijo del ‘Turco’, Shayr es ayudante de campo en el cuerpo técnico del primer equipo de Toluca, por lo que de inmediato la noticia tuvo un alto impacto en la plantilla. Muchos jugadores dejaron mensajes de cariño para uno de sus estrategas, a quien en el día a día deben obedecer pero con quien mantienen una relación de afecto fuera del campo y de los entrenamientos.

Sin dudas, esta noticia significará una inyección de energía total para Antonio Mohamed, que transitará todo lo que viene con otros aires y una vibra renovada. El objetivo es claro: lograr el bicampeonato, algo para lo que sus dirigidos están preparados. Con este flamante anuncio como motivación, el ‘Turco’ buscará darle una alegría a sus aficionados. ¿Llegará el nuevo niño con la 12 bajo el brazo?