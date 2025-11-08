El Torneo Apertura 2025 llega a las instancias decisivas de la campaña, y ya existe casi toda claridad sobre cómo se jugará la fase final del campeonato de este segundo semestre. Al cabo de los encuentros disputados este sábado, quedaron conformados casi todos los cruces de la Liguilla y el Play-in, de donde saldrá el futuro campeón de la Liga MX.

Los resultados del sábado en el Apertura 2025 de la Liga MX:

Este sábado 8 de noviembre le obsequió a los aficionados de México cinco partidazos, cuyos marcadores finales fueron los siguientes:

Tigres 3-1 Atlético San Luis (Ángel Correa, Marco Farfán y Diego Lainez / Joao Pedro Galvao)

(Ángel Correa, Marco Farfán y Diego Lainez / Joao Pedro Galvao) Chivas 4-2 Monterrey (Efraín Álvarez, Armando González, Ricardo Alvarado y Javier Hernández / Roberto De la Rosa y Lucas Ocampos)

(Efraín Álvarez, Armando González, Ricardo Alvarado y Javier Hernández / Roberto De la Rosa y Lucas Ocampos) Toluca 2-0 América (Paulinho y Helinho)

(Paulinho y Helinho) León 1-2 Puebla (Iván Moreno / Alejandro Organista y Emiliano Gómez)

(Iván Moreno / Alejandro Organista y Emiliano Gómez) Cruz Azul 2-3 Pumas (Gabriel Fernández x2 / Jorge Ruvalcaba)

En este segundo día de la 17° jornada, se convirtieron veinte tantos en cinco compromisos, un promedio de 4 goles por juego, mejorando lo ocurrido en el primer día de actividad del fin de semana.

Cruz Azul sufrió una decepcionante derrota que le hizo perder el liderato [foto: Getty]

¿Qué equipos clasificaron al Play-in del Apertura 2025 de la Liga MX?

Con las sorpresas de última hora, ya están los cuatro clubes confirmados que ocuparán las plazas de Play-in y sacarán boleto a la reclasificación del Torneo Apertura:

Xolos (clasificado como 7°)

(clasificado como 7°) FC Juárez (clasificado como 8°)

(clasificado como 8°) Pachuca (clasificado como 9°)

(clasificado como 9°) Pumas (clasificado como 10°)

Con su victoria agónica ante Cruz Azul, Pumas se adueñó del último lugar de la zona de clasificación y dejó sin posibilidades a Querétaro y Santos Laguna.

¿Qué equipos clasificaron a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX?

En el caso de los cuartos de final, ya están todos los seis equipos confirmados para la Liguilla como calificados directos sin pasar por repechaje:

Toluca (clasificado como 1°)

(clasificado como 1°) Tigres (clasificado como 2°)

(clasificado como 2°) Cruz Azul (clasificado como 3°)

(clasificado como 3°) América (clasificado como 4°)

(clasificado como 4°) Monterrey (clasificado como 5°)

(clasificado como 5°) Chivas (clasificado como 6°)

Estos conjuntos ya tienen asegurado su lugar entre los ocho mejores, y aguardan por los dos equipos provenientes del Play-in para saber quiénes serán todos los participantes de la Liguilla.

¿Cómo quedaron los cruces de Play-in del Apertura 2025 de la Liga MX?

Según indica el reglamento de la Liga MX, en el Play-in se enfrentan el 7° vs. el 8° y el 9° vs. el 10° de la tabla general de posiciones de la fase regular. Así, los enfrentamientos de la reclasificación serán los siguientes:

Xolos (7°)vs. FC Juárez (8°) – el ganador clasifica directo a la Liguilla y el perdedor clasifica al “partido tres”.

(7°)vs. (8°) – el ganador clasifica directo a la Liguilla y el perdedor clasifica al “partido tres”. Pachuca (9°)vs. Pumas (10°) – el ganador clasifica al “partido tres” y el perdedor queda eliminado del torneo.

(9°)vs. (10°) – el ganador clasifica al “partido tres” y el perdedor queda eliminado del torneo. Xolos/Juárez (perdedor partido uno) vs. Pachuca/Pumas (ganador partido dos): el ganador clasifica a la Liguilla y el perdedor queda eliminado del torneo.

¿Cómo quedaron los cruces de Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX?

Tal como señala la normativa de la Liga MX, en la Liguilla se miden el 1° con el 8°, el 2° con el 7°, el 3° con el 6° y el 4° con el 5° de la tabla de posiciones de la etapa inicial. De este modo, estas serán las contiendas de los cuartos de final:

Toluca (1°) vs. Xolos/Juárez/Pachuca/Pumas (ganador del “partido tres” del Play-in): el ganador clasifica a semifinales y el perdedor queda eliminado del torneo.

(1°) vs. (ganador del “partido tres” del Play-in): el ganador clasifica a semifinales y el perdedor queda eliminado del torneo. Tigres (2°) vs. Xolos/Juárez (ganador del “partido uno” del Play-in): el ganador clasifica a semifinales y el perdedor queda eliminado del torneo.

(2°) vs. (ganador del “partido uno” del Play-in): el ganador clasifica a semifinales y el perdedor queda eliminado del torneo. Cruz Azul (3°) vs. Chivas (6°): el ganador clasifica a semifinales y el perdedor queda eliminado del torneo.

(3°) vs. (6°): el ganador clasifica a semifinales y el perdedor queda eliminado del torneo. América (4°) vs. Monterrey (5°): el ganador clasifica a semifinales y el perdedor queda eliminado del torneo.

Los cuatro equipos mejores posicionados (Toluca, Tigres, Cruz Azul y América) serán locales en el encuentro de vuelta de cada serie de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025.

