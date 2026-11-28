Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se enfrentan por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Conoce qué canales transmitirán el partido y cómo seguirlo online.

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se enfrentan este sábado 28 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y comienza a partir de las 18:30hs (Ciudad de México) / 19:30hs (hora local de Colombia).

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Este duelo directo mide a los dos primeros lugares del Grupo A en un choque determinante rumbo a la gran final del fútbol colombiano. Mientras el conjunto cardenal busca aprovechar su localía en Bogotá para asaltar la cima de la zona, el cuadro verdolaga llega como líder invicto con el objetivo de dar un golpe de autoridad fuera de casa.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional de este sábado 28 de noviembre por la Liga BetPlay Dimayor se puede ver en México a través de Fanatiz como plataforma de streaming internacional (además de ViX Premium).

México: Fanatiz y ViX Premium

Fanatiz y ViX Premium Colombia: Win+ Fútbol (Win Sports+) y Win Play / Win Sports Online

Win+ Fútbol (Win Sports+) y Win Play / Win Sports Online Centroamérica: Fanatiz y ViX

Fanatiz y ViX Sudamérica: Fanatiz y Win Sports Online

Fanatiz y Win Sports Online Estados Unidos: Fanatiz, ViX Premium y Nuestra Tele

Fanatiz, ViX Premium y Nuestra Tele España: Fanatiz Internacional

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Independiente Santa Fe se ubica en el 2° puesto del Grupo A con 3 puntos y una diferencia de gol de +2, situándose apenas una unidad por detrás del líder Atlético Nacional. El equipo dirigido por Pablo Repetto viene de golear 3-0 a Once Caldas en El Campín con anotaciones de Franco Fagúndez, Emanuel Olivera y Hugo Rodallega, resultado con el que recuperó terreno tras caer en el debut y depende de sí mismo para tomar la punta.

Por su parte, Atlético Nacional lidera el cuadrangular en solitario con 4 puntos luego de empatar sin goles ante Once Caldas en la primera fecha y vencer 3-1 a Independiente Medellín en el clásico paisa con una actuación estelar de James Rodríguez, quien aportó dos asistencias. El conjunto verdolaga sabe que sumar en la altura de Bogotá lo dejará muy bien perfilado antes de recibir la revancha en el Atanasio Girardot.

En sintesis

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se enfrentan este sábado 28 de noviembre por Liga BetPlay .

este sábado 28 de noviembre por . Fanatiz y ViX Premium transmitirán el partido en México desde las 18:30 horas .

el partido en México desde las . Atlético Nacional lidera el Grupo A con 4 puntos sobre Santa Fe (3).