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Alineaciones de Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña por la LaLiga: formaciones probables

Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlético vs. Deportivo, LaLiga
Atlético vs. Deportivo, LaLiga

Atlético de Madrid recibe a Deportivo La Coruña este sábado 24 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Atlético de Madrid viene de ganarle 1-0 a Espanyol y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Deportivo La Coruña viene de empatar 1-1 con Levante y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña

Atlético de Madrid (4-2-3-1): Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Álex Grimaldo, Pablo Barrios, Álex Baena, Morten Hjulmand, Lee Kang-in, Julian Alvarez, Ademola Lookman. DT: Diego Simeone.

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Deportivo La Coruña (4-2-3-1): Leo Roman, Ximo Navarro, José Maria Gimenez, Lucas Noubi, Giacomo Quagliata, Lorenzo Amatucci, Mário Soriano, Diego Villares, Luismi Cruz, Bil Nsongo, Yeremay Hernández. DT: Antonio Hidalgo.

Bajas y ausentes de Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña

Atlético de Madrid:

  • Kang-in Lee (golpe)
  • Johnny (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Deportivo La Coruña:

  • Pierre Emerick Aubameyang (lesión de meniscos; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Bright Ede (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Marc Casado (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Zakaria Eddahchouri (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)

La previa de Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 13:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano
  • Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. Levante, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Deportivo La Coruña: vs. Osasuna, lunes 2 de noviembre
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