Alineaciones de Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña por la LaLiga: formaciones probables

Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlético de Madrid recibe a Deportivo La Coruña este sábado 24 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Atlético de Madrid viene de ganarle 1-0 a Espanyol y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Deportivo La Coruña viene de empatar 1-1 con Levante y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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