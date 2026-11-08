Alineaciones de Brighton y Brentford por la Premier League: formaciones probables

Brighton recibe a Brentford este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton viene de ganarle 1-0 a Man City y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Brentford viene de ganarle 2-0 a Nottingham Forest y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Brighton y Brentford
Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Costinha, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Yasin Ayari, Chema Andrés, Diego Gómez, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper. DT: Fabian Hürzeler.
Brentford (4-2-3-1): Caoimhín Kelleher, Michael Kayode, Sepp Van den Berg, Kristoffer Ajer, Keane Lewis-Potter, Yehor Yarmoliuk, Mathias Jensen, Vitaly Janelt, Dango Ouattara, Igor Thiago, Kevin Schade. DT: Keith Andrews.
Bajas y ausentes de Brighton y Brentford
Brighton:
- Pascal Struijk (ausencia)
- Ferdi Kadioglu (lesión de cadera)
- Femi Azeez (lesión muscular)
- Kaoru Mitoma (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Stefanos Tzimas (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Evan Ferguson (lesión de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Zadok Yohanna (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)
Brentford:
- Joshua Da Silva (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Fábio Carvalho (golpe; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Rico Henry (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Kaye Furo (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)
La previa de Brighton y Brentford: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 08:00 (hora de México)
- Estadio: American Express Community Stadium
- Historial: 37 cruces — Brighton ganó 15, Brentford ganó 12 y empataron 10
- Último antecedente: 21/02/2026: Brentford 0-2 Brighton
- Próximo partido de Brighton: vs. Hull, domingo 22 de noviembre
- Próximo partido de Brentford: vs. Everton, lunes 23 de noviembre