Man City vs. Brighton: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 9 de la Premier League

Man City y Brighton se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man City recibe a Brighton este sábado 31 de octubre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. El líder cayó en la fecha pasada y ahora tiene la obligación de reaccionar en su propia cancha. Brighton, en cambio, llega envalentonado y con el tercer puesto bien ganado a pulso.

Publicidad

Man City no puede permitirse otro traspié si quiere seguir al frente de la tabla, y Brighton tiene con qué complicarlo: viene de meterle cinco goles a Crystal Palace antes de perder ajustado con Liverpool.

La actualidad de ambos equipos

La derrota ante Aston Villa cortó una racha positiva para Man City, que venía de goleadas sólidas ante Ipswich Town y Liverpool. Ocho fechas jugadas, 21 puntos y el primer puesto son argumentos de peso, pero el funcionamiento quedó en duda tras ese traspié como visitante.

Brighton llega golpeado por lo ajustado, no por lo futbolístico: perdió con Liverpool pero antes había aplastado 5-0 a Crystal Palace y ganado afuera ante Sunderland. Con 16 unidades y el tercer lugar, el equipo se mueve con la confianza de quien compite de igual a igual contra cualquiera.

Publicidad

El historial entre Man City y Brighton

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Man City, con 18 victorias contra apenas 6 de Brighton en 29 encuentros, además de 7 empates. La diferencia de gol también lo dice todo: 64 contra 33.

Sin embargo, los enfrentamientos recientes muestran otra cara. El último antecedente terminó 2-2 y hubo otro empate en enero, señal de que Brighton achicó la distancia en los últimos cruces, aunque la base histórica siga inclinada hacia el equipo de Manchester.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/10/2026 Man City vs. Brighton 2-2 League Cup 07/01/2026 Man City vs. Brighton 1-1 Premier League 31/08/2025 Brighton vs. Man City 2-1 Premier League 15/03/2025 Man City vs. Brighton 2-2 Premier League 09/11/2024 Brighton vs. Man City 2-1 Premier League 25/04/2024 Brighton vs. Man City 0-4 Premier League 21/10/2023 Man City vs. Brighton 2-1 Premier League 24/05/2023 Brighton vs. Man City 1-1 Premier League 22/10/2022 Man City vs. Brighton 3-1 Premier League 20/04/2022 Man City vs. Brighton 3-0 Premier League

Publicidad

Horario del partido

México: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 11:30 hs

Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 14:00 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 10:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis