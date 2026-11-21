Newcastle recibe a Arsenal este sábado 21 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle viene de empatar 1-1 con Fulham y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Arsenal viene de ganarle 1-0 a Hull y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Newcastle y Arsenal
Newcastle (4-2-3-1): Lukáš Horníček, Amar Dedić, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall, Lewis Miley, Joe Willock, Nico González, Jacob Murphy, William Osula, Harvey Barnes. DT: Matthias Jaissle.
Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Declan Rice, Martín Odegaard, Bruno Guimarães, Noni Madueke, Kai Havertz, Christos Tzolis. DT: Mikel Arteta.
Bajas y ausentes de Newcastle y Arsenal
Newcastle:
- Joelinton (golpe; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
Arsenal:
- Bukayo Saka (lesión muscular; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)
- Max Dowman (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de Newcastle y Arsenal: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 11:30 (hora de México)
- Estadio: St. James Park
- Historial: 179 cruces — Newcastle ganó 64, Arsenal ganó 80 y empataron 35
- Último antecedente: 25/04/2026: Arsenal 1-0 Newcastle
- Próximo partido de Newcastle: vs. Brighton, domingo 29 de noviembre
- Próximo partido de Arsenal: vs. Man City, domingo 29 de noviembre