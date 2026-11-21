Newcastle y Arsenal se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el St. James Park, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle recibe a Arsenal este sábado 21 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. El Arsenal llega como único puntero y con margen amplio en la tabla, pero el St. James Park siempre complica los planes de los de arriba. Newcastle necesita un triunfo que le devuelva confianza después de un arranque de temporada irregular.

Publicidad

Para el Arsenal es una chance de estirar la ventaja en la cima, mientras que para Newcastle se trata de no perder más terreno en la mitad de tabla.

La actualidad de ambos equipos

Newcastle viene de un empate como visitante ante Fulham que cortó una racha mezclada: antes había caído de local contra Everton y había ganado afuera frente a Crystal Palace. Está 12° con 12 puntos en 10 partidos, en una zona donde cualquier resultado puede moverlo varios casilleros en cualquier dirección.

El Arsenal, en cambio, llega como líder indiscutido con 27 puntos y no conoce la derrota en sus últimos tres compromisos: venció a Hull de local, a Liverpool de visitante y a Everton también en condición de local. Ese andar sólido es justamente lo que lo instala como favorito para este sábado.

Publicidad

El historial entre Newcastle y Arsenal

El historial entre ambos tiene 179 enfrentamientos y una diferencia clara a favor del Arsenal, que ganó 80 veces contra 64 de Newcastle, con 35 empates en el medio. En goles también manda el conjunto londinense, con 260 contra 221.

En los duelos más recientes la cosa estuvo pareja: el último antecedente terminó con el Arsenal imponiéndose 1-0, pero antes hubo triunfos de Newcastle de local y también caídas por goleada en contra. No hay una tendencia clara en los últimos cruces, aunque el peso histórico sigue inclinado hacia el lado del Arsenal.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Arsenal vs. Newcastle 1-0 Premier League 28/09/2025 Newcastle vs. Arsenal 1-2 Premier League 27/07/2025 Arsenal vs. Newcastle 3-2 Club Friendlies 18/05/2025 Arsenal vs. Newcastle 1-0 Premier League 05/02/2025 Newcastle vs. Arsenal 2-0 League Cup 07/01/2025 Arsenal vs. Newcastle 0-2 League Cup 02/11/2024 Newcastle vs. Arsenal 1-0 Premier League 24/02/2024 Arsenal vs. Newcastle 4-1 Premier League 04/11/2023 Newcastle vs. Arsenal 1-0 Premier League 07/05/2023 Newcastle vs. Arsenal 0-2 Premier League

Publicidad

Horario del partido

México: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 06:30 hs

Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 08:00 hs

Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 10:30 hs

Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis