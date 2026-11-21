Chelsea y Leeds se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio Stamford Bridge por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Chelsea recibe a Leeds este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Chelsea viene de caer 0-1 ante Sunderland y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Leeds viene de ganarle 1-0 a Tottenham y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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