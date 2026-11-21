Chelsea y Leeds se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Estadio Stamford Bridge, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Chelsea recibe a Leeds este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. El Chelsea necesita volver a ganar en su cancha después de un traspié que le dolió, y el Leeds llega con la confianza de haber sumado de visitante en la fecha pasada.

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Quinto contra noveno en una Premier League que todavía se acomoda, pero con los locales obligados a no regalar más puntos en Stamford Bridge si quieren meterse en la pelea de arriba.

La actualidad de ambos equipos

El Chelsea viene de un golpe anímico: cayó 0-1 como visitante ante el Sunderland y cortó una racha que lo tenía ilusionado tras el triunfo ante el Manchester United. Antes de eso había perdido también en casa contra el Tottenham, así que el equipo de Enzo Maresca necesita reencontrarse con el triunfo delante de su gente para no perderle pisada a los puestos de arriba.

El Leeds, en cambio, llega envalentonado. Goleó o más bien ganó ajustado 1-0 al Tottenham como local en su última presentación, un resultado que corta una racha floja marcada por la derrota ante Bournemouth y el empate sin goles frente al Sunderland. Con 14 puntos y en la novena posición, el equipo visitante sabe que un golpe en Londres lo metería de lleno en la mitad de tabla alta.

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El historial entre Chelsea y Leeds

El historial entre ambos es larguísimo y está parejo: 92 partidos jugados, con ventaja para el Leeds en victorias (38 contra 31 del Chelsea) y 23 empates que confirman la paridad. En goles también manda el Leeds, que le marcó 137 al Chelsea por los 119 que anotaron los londinenses.

En los enfrentamientos más recientes el equilibrio se mantiene: Chelsea 6-3 Leeds en el partido más reciente, antes un ajustado 1-0 y un 2-2 que mostró paridad total. El historial reciente no da ganador claro y eso le agrega condimento al duelo de este sábado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/09/2026 Chelsea vs. Leeds 6-3 League Cup 26/04/2026 Chelsea vs. Leeds 1-0 FA Cup 10/02/2026 Chelsea vs. Leeds 2-2 Premier League 03/12/2025 Leeds vs. Chelsea 3-1 Premier League 28/02/2024 Chelsea vs. Leeds 3-2 FA Cup 04/03/2023 Chelsea vs. Leeds 1-0 Premier League 21/08/2022 Leeds vs. Chelsea 3-0 Premier League 11/05/2022 Leeds vs. Chelsea 0-3 Premier League 11/12/2021 Chelsea vs. Leeds 3-2 Premier League 13/03/2021 Leeds vs. Chelsea 0-0 Premier League

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Horario del partido

México: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, Max

Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, Max Guatemala: Max

Max Panamá: Max

Max El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max

Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max

Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 06:30 hs

Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 11:30 hs

Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 08:00 hs

Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 10:30 hs

Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis