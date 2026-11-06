Leeds vs. Tottenham: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 10 de la Premier League

Leeds recibe a Tottenham este sábado 7 de noviembre desde las 06:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. El Tottenham llega con tres triunfos al hilo y aparece como el equipo en mejor ritmo de los últimos quince días. El Leeds, en cambio, viene de un bajón que lo obliga a reaccionar frente a su gente.
Ninguno de los dos pelea arriba de la tabla, pero una victoria puede acercarlos a la zona europea y marcar un salto anímico antes de que el calendario se complique.
La actualidad de ambos equipos
El Leeds no gana hace tres fechas y el golpe más duro fue el 0-2 ante Bournemouth, de visitante. Antes había empatado sin goles con Sunderland y también igualó en casa frente al Manchester United, así que la necesidad de volver a sumar de local es evidente. Está 12° con 11 puntos en nueve partidos, una posición que no refleja del todo el nivel que mostró en algunos tramos del torneo.
El Tottenham llega de la mejor manera: le ganó 2-0 a Crystal Palace, antes había superado al Chelsea como visitante por el mismo marcador y también venía de golear 3-1 a Coventry. Tres partidos, tres victorias, y una levantada que lo metió en el 9° puesto con 12 unidades. El funcionamiento ofensivo se nota cada vez más aceitado y eso le da margen para jugar con confianza en campo rival.
El historial entre Leeds y Tottenham
El historial entre ambos tiene 91 antecedentes y una ligera ventaja para el Tottenham, que ganó 35 contra 30 del Leeds, con 26 empates. En goles también manda el equipo londinense, 137 contra 125.
En los enfrentamientos más recientes el Tottenham se impuso en la mayoría: el 1-2 de 2025 como visitante en Elland Road fue el último antecedente directo entre ellos, luego de un empate 1-1 que había dejado algo de paridad en el cruce anterior.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/05/2026
|Tottenham vs. Leeds
|1-1
|Premier League
|04/10/2025
|Leeds vs. Tottenham
|1-2
|Premier League
|28/05/2023
|Leeds vs. Tottenham
|1-4
|Premier League
|12/11/2022
|Tottenham vs. Leeds
|4-3
|Premier League
|26/02/2022
|Leeds vs. Tottenham
|0-4
|Premier League
|21/11/2021
|Tottenham vs. Leeds
|2-1
|Premier League
|08/05/2021
|Leeds vs. Tottenham
|3-1
|Premier League
|02/01/2021
|Tottenham vs. Leeds
|3-0
|Premier League
|27/01/2013
|Leeds vs. Tottenham
|2-1
|FA Cup
|03/02/2010
|Leeds vs. Tottenham
|1-3
|FA Cup
Horario del partido
- México: 06:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium
- Centroamérica: FOX+
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 09:00 hs
- Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 09:00 hs
- Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 11:30 hs
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 10:30 hs
En síntesis
- Leeds y Tottenham se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Leeds suma 11 puntos en el torneo.
- Tottenham suma 12 puntos tras vencer a Crystal Palace, Chelsea y Coventry.