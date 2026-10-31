Alineaciones de Bournemouth y Leeds por la Premier League: formaciones probables

Bournemouth recibe a Leeds este sábado 31 de octubre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth viene de ganarle 3-0 a Manchester United y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Leeds viene de empatar 0-0 con Sunderland y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Bournemouth y Leeds
Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Đ. Petrović, Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert, Tyler Adams, Justin Kluivert, Lewis Cook, Rayan, Evanilson, Marcus Tavernier. DT: Marco Rose.
Leeds (3-4-2-1): James Trafford, James Justin, Jaka Bijol, Tarik Muharemović, Harry Wilson, Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Brenden Aaronson, Gabriel Gudmundsson, Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.
Bajas y ausentes de Bournemouth y Leeds
Bournemouth:
- Alex Scott (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Alex Tóth (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Julián Araujo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Veljko Milosavljević (golpe)
Leeds:
- Joe Rodon (lesión isquiotibial)
- Daniel James (lesión de espalda)
- Mateo Joseph (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Bournemouth y Leeds: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 09:00 (hora de México)
- Estadio: Vitality Stadium
- Historial: 10 cruces — Bournemouth ganó 2, Leeds ganó 6 y empataron 2
- Último antecedente: 22/04/2026: Bournemouth 2-2 Leeds
- Próximo partido de Bournemouth: vs. Ipswich Town, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Leeds: vs. Tottenham, sábado 7 de noviembre