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Alineaciones de Bournemouth y Leeds por la Premier League: formaciones probables

Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Vitality Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bournemouth vs. Leeds, Premier League
Bournemouth vs. Leeds, Premier League

Bournemouth recibe a Leeds este sábado 31 de octubre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth viene de ganarle 3-0 a Manchester United y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Leeds viene de empatar 0-0 con Sunderland y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Bournemouth y Leeds

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Đ. Petrović, Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert, Tyler Adams, Justin Kluivert, Lewis Cook, Rayan, Evanilson, Marcus Tavernier. DT: Marco Rose.

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Leeds (3-4-2-1): James Trafford, James Justin, Jaka Bijol, Tarik Muharemović, Harry Wilson, Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Brenden Aaronson, Gabriel Gudmundsson, Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.

Bajas y ausentes de Bournemouth y Leeds

Bournemouth:

  • Alex Scott (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Alex Tóth (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Julián Araujo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Veljko Milosavljević (golpe)

Leeds:

  • Joe Rodon (lesión isquiotibial)
  • Daniel James (lesión de espalda)
  • Mateo Joseph (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Bournemouth y Leeds: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 09:00 (hora de México)
  • Estadio: Vitality Stadium
  • Historial: 10 cruces — Bournemouth ganó 2, Leeds ganó 6 y empataron 2
  • Último antecedente: 22/04/2026: Bournemouth 2-2 Leeds
  • Próximo partido de Bournemouth: vs. Ipswich Town, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Leeds: vs. Tottenham, sábado 7 de noviembre
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