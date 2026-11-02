Alineaciones de Newcastle y Everton por la Premier League: formaciones probables

Newcastle y Everton se enfrentan este lunes 2 de noviembre en el St. James Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Newcastle recibe a Everton este lunes 2 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle viene de ganarle 2-0 a Crystal Palace y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Everton viene de caer 0-2 ante Arsenal y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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