Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Premier League

Alineaciones de Newcastle y Aston Villa por la Premier League: formaciones probables

Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre en el St. James Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Newcastle vs. Aston Villa, Premier League
Newcastle vs. Aston Villa, Premier League

Newcastle recibe a Aston Villa este sábado 17 de octubre desde las 10:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle viene de caer 1-4 ante Coventry y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Aston Villa viene de empatar 2-2 con Brentford y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Newcastle y Aston Villa

Newcastle (4-3-3): Lukáš Horníček, Amar Dedić, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall, Lewis Miley, Joelinton, Nico González, Yoane Wissa, Matias Fernandez-Pardo, Harvey Barnes. DT: Matthias Jaissle.

+ Seguinos en

Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Aaron Wan-Bissaka, Boubacar Kamara, Johan Manzambi, João Gomes, John McGinn, Nicolás Jackson, Emiliano Buendía. DT: Unai Emery.

Bajas y ausentes de Newcastle y Aston Villa

Newcastle:

  • Jacob Ramsey (lesión en el muslo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Valentino Livramento (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Anthony Elanga (golpe; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Aston Villa:

  • George Hemmings (golpe)
  • Modou Kéba Cissé (golpe)
  • Leon Goretzka (lesión de rodilla)
  • Ian Maatsen (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Amadou Onana (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de abril de 2027)

La previa de Newcastle y Aston Villa: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 10:30 (hora de México)
  • Estadio: St. James Park
  • Historial: 162 cruces — Newcastle ganó 71, Aston Villa ganó 53 y empataron 38
  • Último antecedente: 14/02/2026: Aston Villa 1-3 Newcastle
  • Próximo partido de Newcastle: vs. Crystal Palace, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Aston Villa: vs. Man City, sábado 24 de octubre
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones