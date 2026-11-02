Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Everton por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle y Everton se enfrentan este lunes 2 de noviembre, en el St. James Park, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle recibe a Everton este lunes 2 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle llega como favorito en el papel, pero el funcionamiento reciente no acompaña del todo esa etiqueta. El margen entre ambos en la tabla es mínimo y un buen arranque puede valer más que de costumbre.

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Son dos equipos de mitad de tabla que necesitan sumar para no quedar enganchados con la pelea de abajo, así que cada punto pesa más de lo que indica la fecha del calendario.

La actualidad de ambos equipos

El local viene de un golpe anímico importante: después de perder con Aston Villa y con Coventry, reaccionó con un 2-0 afuera ante Crystal Palace que le devuelve algo de aire. Newcastle está 12° con 11 puntos en ocho fechas, una campaña irregular que necesita estabilizarse de local para no perderle pisada a la mitad de arriba de la tabla.

Everton atraviesa un presente más complicado. Cayó con Arsenal y con Chelsea en sus últimas dos presentaciones y antes había rescatado un empate ante Hull, así que llega sin margen de error. Con 10 unidades y el puesto 14, el equipo necesita un resultado que corte la racha negativa antes de que la distancia con la parte baja se achique todavía más.

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El historial entre Newcastle y Everton

El historial entre ambos es parejo con cierta ventaja para Everton: de 175 enfrentamientos, ganó 72 por 67 de Newcastle y hubo 36 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del equipo de Liverpool. En el duelo más reciente, disputado hace apenas unos días, Everton se impuso 3-1, y en el cruce anterior también se había quedado con el triunfo por 3-1 en la ida de visitante. La tendencia de los últimos encuentros le sonríe más al Everton, que ganó tres de los últimos cuatro cruces directos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/10/2026 Everton vs. Newcastle 3-1 League Cup 12/08/2026 Newcastle vs. Everton 1-3 Club Friendlies 28/02/2026 Newcastle vs. Everton 2-3 Premier League 29/11/2025 Everton vs. Newcastle 1-4 Premier League 25/05/2025 Newcastle vs. Everton 0-1 Premier League 05/10/2024 Everton vs. Newcastle 0-0 Premier League 02/04/2024 Newcastle vs. Everton 1-1 Premier League 07/12/2023 Everton vs. Newcastle 3-0 Premier League 27/04/2023 Everton vs. Newcastle 1-4 Premier League 19/10/2022 Newcastle vs. Everton 1-0 Premier League

Horario del partido

México: 14:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

En síntesis

Newcastle y Everton se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la jornada 9 de la Premier League.

se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la jornada 9 de la Premier League. El partido se transmitirá por Max .

. Newcastle suma 11 puntos en el torneo.

suma 11 puntos en el torneo. Everton suma 10 puntos en el torneo.