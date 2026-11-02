Conmoción en España: CD Tenerife emite comunicado tras la parada cardíaca de un jugador tras golpe de un rival

Tras sufrir un paro cardiorrespiratorio luego de un impacto con un adversario, CD Tenerife lanzó un comunicado actualizando el estado de salud de Jesús de Miguel.

El dramatismo sacudió el duelo entre el CD Tenerife y el FC Andorra este lunes en el marco de la Jornada 12 de LaLiga 2, cuando restaban escasos minutos para el silbatazo final. El delantero Jesús de Miguel tuvo que recibir atención médica de emergencia sobre el terreno de juego luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio derivado de una colisión brutal contra el guardameta rival.

Publicidad

En un compromiso tenso y de alto voltaje que ya registraba una expulsión por bando, el cuadro andorrano remó contracorriente desde el minuto 83 para emparejar una desventaja de 2-0 y dejar el tablero en tablas. Ya sobre el tiempo de compensación, exactamente al minuto 98, el conjunto chicharrero construía una última aproximación ofensiva que desembocó en una dramática escena que consternó por igual a futbolistas, cuerpos técnicos y aficionados presentes.

Tras un despeje profundo de Anes Krdzalic, Jesús de Miguel emprendió una veloz carrera desde propio campo con dirección al arco rival. Decidido a cortar el contragolpe a toda costa, el arquero Jesús Owono abandonó el área grande a máxima velocidad para intentar despejar el balón y terminó arrollando con violencia al atacante blanquiazul, quien cayó desplomado sobre el césped sin emitir respuesta alguna.

Ante la falta de reacción del dorsal ‘9’, los cuerpos de asistencia médica ingresaron a toda prisa al rectángulo verde para intervenir al futbolista durante más de cinco minutos de angustia. Posteriormente, De Miguel fue evacuado en camilla hacia una unidad móvil de cuidados intensivos ubicada en las inmediaciones del estadio para su inmediato traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Publicidad

😱 Así fue el golpe de Owono sobre Jesús de Miguel que dejó fulminado en el suelo al jugador del Tenerife #LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/6xWHg7OwRF — Diario AS (@diarioas) November 2, 2026

Minutos después trascendió que Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio en el lugar, logrando recuperar el pulso vital gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas de urgencia por los paramédicos en el interior de la ambulancia. Los primeros reportes apuntan a que el colapso se originó a partir del impacto directo con la rodilla que el guardameta rival propinó en la zona torácica del artillero.

El comunicado del Tenerife

Con la pizarra igualada 2-2 y el reloj prácticamente agotado, el cuerpo arbitral de común acuerdo con las directivas determinó suspender de forma definitiva el encuentro de la categoría de plata del balompié español. Al poco tiempo, la dirigencia del CD Tenerife emitió un comunicado oficial actualizando el estado de salud de su futbolista.

Publicidad

“El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades“, precisó la entidad española en sus canales oficiales, a la espera de una evolución favorable en medio de la conmoción que sacude al futbol ibérico.

En síntesis