Alineaciones de Brentford y Nottingham Forest por la Premier League: formaciones probables

Brentford recibe a Nottingham Forest este sábado 31 de octubre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Brentford viene de empatar 1-1 con Hull y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Nottingham Forest viene de empatar 1-1 con Ipswich Town y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Brentford y Nottingham Forest
Brentford (4-2-3-1): Caoimhín Kelleher, Michael Kayode, Sepp Van den Berg, Kristoffer Ajer, Keane Lewis-Potter, Mamadou Sangaré, Mathias Jensen, Vitaly Janelt, Dango Ouattara, Igor Thiago, Kevin Schade. DT: Keith Andrews.
Nottingham Forest (3-4-2-1): Matz Sels, Jair Cunha, Nikola Milenković, Murillo, Morgan Gibbs-White, Daniel Muñoz, James McAtee, Xaver Schlager, Callum Hudson-Odoi, Neco Williams, Liam Delap. DT: Oliver Glasner.
Bajas y ausentes de Brentford y Nottingham Forest
Brentford:
- Fábio Carvalho (golpe; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados)
- Joshua Da Silva (lesión isquiotibial)
- Rico Henry (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Kaye Furo (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Yegor Yarmolyuk (expulsión; vuelve en 1 fecha)
Nottingham Forest:
- Nicolò Savona (lesión de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Igor Jesus (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
La previa de Brentford y Nottingham Forest: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 09:00 (hora de México)
- Estadio: Brentford Community Stadium
- Historial: 27 cruces — Brentford ganó 12, Nottingham Forest ganó 10 y empataron 5
- Último antecedente: 25/01/2026: Brentford 0-2 Nottingham Forest
- Próximo partido de Brentford: vs. Brighton, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Nottingham Forest: vs. Man City, sábado 7 de noviembre