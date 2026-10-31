Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Nottingham Forest por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford recibe a Nottingham Forest este sábado 31 de octubre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium.
Brentford llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Nottingham Forest tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Brentford viene de empatar 1-1 como visitante ante Hull. El equipo ocupa el puesto 6 con 11 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Liverpool.
Nottingham Forest empató 1-1 como visitante ante Ipswich Town en la fecha anterior. Nottingham Forest está 18° en la tabla con 6 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Arsenal.
El historial entre Brentford y Nottingham Forest
Brentford y Nottingham Forest se enfrentaron 27 veces en los últimos años: 12 triunfos de Brentford, 10 de Nottingham Forest y 5 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/01/2026
|Brentford vs. Nottingham Forest
|0-2
|Premier League
|17/08/2025
|Nottingham Forest vs. Brentford
|3-1
|Premier League
|01/05/2025
|Nottingham Forest vs. Brentford
|0-2
|Premier League
|21/12/2024
|Brentford vs. Nottingham Forest
|0-2
|Premier League
|20/01/2024
|Brentford vs. Nottingham Forest
|3-2
|Premier League
|01/10/2023
|Nottingham Forest vs. Brentford
|1-1
|Premier League
|29/04/2023
|Brentford vs. Nottingham Forest
|2-1
|Premier League
|05/11/2022
|Nottingham Forest vs. Brentford
|2-2
|Premier League
|20/03/2021
|Brentford vs. Nottingham Forest
|1-1
|Championship
|12/12/2020
|Nottingham Forest vs. Brentford
|1-3
|Championship
Horario del partido
- México: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 06:30 hs
- Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 11:30 hs
- Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 14:00 hs
- Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 10:30 hs
- Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Brentford y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Brentford suma 11 puntos en el torneo.
- Nottingham Forest suma 6 puntos en el torneo.