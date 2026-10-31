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Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Nottingham Forest por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Brentford Community Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brentford vs. Nottingham, Premier League
Brentford vs. Nottingham, Premier League

Brentford recibe a Nottingham Forest este sábado 31 de octubre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium.

Brentford llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Nottingham Forest tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Brentford viene de empatar 1-1 como visitante ante Hull. El equipo ocupa el puesto 6 con 11 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Liverpool.

Nottingham Forest empató 1-1 como visitante ante Ipswich Town en la fecha anterior. Nottingham Forest está 18° en la tabla con 6 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Arsenal.

El historial entre Brentford y Nottingham Forest

Brentford y Nottingham Forest se enfrentaron 27 veces en los últimos años: 12 triunfos de Brentford, 10 de Nottingham Forest y 5 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/01/2026Brentford vs. Nottingham Forest0-2Premier League
17/08/2025Nottingham Forest vs. Brentford3-1Premier League
01/05/2025Nottingham Forest vs. Brentford0-2Premier League
21/12/2024Brentford vs. Nottingham Forest0-2Premier League
20/01/2024Brentford vs. Nottingham Forest3-2Premier League
01/10/2023Nottingham Forest vs. Brentford1-1Premier League
29/04/2023Brentford vs. Nottingham Forest2-1Premier League
05/11/2022Nottingham Forest vs. Brentford2-2Premier League
20/03/2021Brentford vs. Nottingham Forest1-1Championship
12/12/2020Nottingham Forest vs. Brentford1-3Championship

Horario del partido

  • México: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 06:30 hs
  • Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
  • Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
  • Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
  • Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
  • Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 11:30 hs
  • Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 14:00 hs
  • Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 10:30 hs
  • Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • Brentford y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Brentford suma 11 puntos en el torneo.
  • Nottingham Forest suma 6 puntos en el torneo.
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