¿Por qué no juega Rodri en el Atlético de Madrid vs. Barcelona por LaLiga 2026-27?

Con Barcelona jugándose la punta de LaLiga contra el Atlético de Madrid, Rodri será la mayor ausencia para el cuadro culé.

El FC Barcelona visita este domingo 8 de noviembre al Atlético de Madrid sobre la cancha del Riyadh Air Metropolitano, en un choque de alto voltaje programado en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México). En una auténtica batalla directa por la cima y los primeros puestos de LaLiga, la escuadra culé saltará al terreno de juego con la sensible ausencia de Rodri en su zona de contención.

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La marginación de Rodri frente a los colchoneros obedece a una molestia muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. El mediocampista ex del Manchester City encendió las alarmas al solicitar su sustitución al entretiempo del compromiso continental disputado a media semana frente al Aston Villa, percance físico que terminó por dejarlo al margen de la cartelera de este domingo en la capital española.

Mediante un parte médico difundido a través de sus canales oficiales, la directiva del conjunto blaugrana confirmó la baja inmediata del seleccionado español para la visita a territorio madrileño, dejando en el aire la fecha exacta para su reaparición en los terrenos de juego: “El futbolista causará baja para el partido de este domingo contra el Atlético de Madrid. La evolución de la lesión marcará su disponibilidad“, detalló la misiva emitida por el club.

Con el referente de contención descartado, las dudas tácticas se encendieron en torno a la pizarra catalana para cubrir el hueco en el eje de la medular. Durante la conferencia de prensa previa de este sábado, el director técnico Hansi Flick reconoció que Marc Bernal y Frenkie de Jong emergen como las opciones naturales para suplir la vacante, aunque Eric García también figura como alternativa para desempeñar esa labor destructiva, ofreciendo distintos perfiles tácticos para un mismo rol defensivo.

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COMUNICAT MÈDIC



El jugador del primer equip Rodrigo Hernández s’ha sotmès a unes proves mèdiques arran de les molèsties musculars que va notar en el partit d’ahir contra l’Aston Villa.



Les proves confirmen que pateix una petita lesió al bíceps femoral de la cama dreta.



Serà… pic.twitter.com/y08HP0QoI1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 4, 2026

Posible formación del Barcelona vs. Atletico Madrid

Joan García

Brian Fariñas

Pau Cubarsí

Gerard Martín

Joao Cancelo

Pedri

Marc Bernal

Lamine Yamal

Fermín López

Anthony Gordon

Raphinha

En síntesis

Rodri es baja del FC Barcelona por lesión en el bíceps femoral derecho.

es baja del FC Barcelona por lesión en el bíceps femoral derecho. Barcelona visita al Atlético de Madrid este 8 de noviembre por LaLiga.

visita al Atlético de Madrid este 8 de noviembre por LaLiga. Marc Bernal y Frenkie de Jong son opciones para suplirlo con Hansi Flick.