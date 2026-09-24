Armenia vs. Letonia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

El viernes 25 de septiembre arranca la Liga de Naciones para Armenia y Letonia, que abren el certamen en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan. Es el primer paso de un camino largo y ninguno quiere empezar perdiendo puntos en casa o de visitante.
Se trata de la primera fecha del grupo, así que todavía no hay presión de resultados anteriores, pero sí las ganas de arrancar bien un torneo que se juega a lo largo de varios meses. Un buen inicio siempre marca el tono de lo que viene.
Horario del partido
- México: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
La actualidad de ambos equipos
Armenia llega como local con el favoritismo de su lado y con la obligación de aprovechar la localía desde el primer partido. El equipo sabe que en esta clase de competencias los puntos de arranque pesan más de lo que parece, sobre todo si después vienen rivales más complicados en el grupo.
Letonia, por su parte, se mete en esta Liga de Naciones con la idea de competir de igual a igual y no quedar relegado desde el arranque. Un resultado positivo como visitante en la primera fecha le daría un envión anímico importante para el resto de la fase.
El historial entre Armenia y Letonia
El historial entre ambas selecciones está bastante parejo: se enfrentaron en seis oportunidades, con tres triunfos para Armenia, dos para Letonia y un empate. En materia de goles también hay equilibrio, con 8 tantos convertidos por Armenia contra 7 de Letonia.
Los últimos cruces fueron favorables para Armenia, que ganó los dos más recientes, incluido un contundente 4-1 en 2024. Antes de esa racha, Letonia se había quedado con la victoria en 2023 y en 2014, lo que confirma que la historia entre ambos no tiene un dominador claro.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/11/2024
|Letonia vs. Armenia
|1-2
|UEFA Nations League
|07/09/2024
|Armenia vs. Letonia
|4-1
|UEFA Nations League
|12/10/2023
|Letonia vs. Armenia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/06/2023
|Armenia vs. Letonia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/09/2014
|Letonia vs. Armenia
|2-0
|Friendlies
|11/02/2009
|Letonia vs. Armenia
|0-0
|Friendlies
Todos los partidos de la fecha
- Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 10:00 hs
- Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
En síntesis
- Armenia y Letonia se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.