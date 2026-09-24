Georgia vs. Irlanda del Norte en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Georgia y Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

La Liga de Naciones arranca el viernes 25 de septiembre y Georgia se mide con Irlanda del Norte en un duelo que abre la fase de grupos para ambos.

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Es la primera fecha del certamen y ninguno de los dos quiere arrancar con una derrota que los complique de entrada en la tabla.

Horario del partido

México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Georgia llega con el rótulo de favorita para este cruce, algo que no siempre se traduce en resultados cuando el calendario recién empieza. El equipo va a tener que confirmar ese favoritismo en cancha, sin margen para especular en un partido que abre el certamen.

Irlanda del Norte, por su parte, afronta el arranque de la Liga de Naciones con la idea de plantarse como equipo incómodo. No parte como favorita, pero ese rol también le puede jugar a favor si logra sorprender de local o de visitante en esta primera jornada.

El historial entre Georgia y Irlanda del Norte

El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en 2008, y esa noche Irlanda del Norte se impuso 4-1 como local ante Georgia. No hay muestra de partidos recientes que permita hablar de una tendencia, pero ese resultado abultado quedó como el único antecedente directo entre las dos selecciones.

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Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 26/03/2008 Irlanda del Norte vs. Georgia 4-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 10:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis

Georgia y Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.