La llegada de Lionel Andrés Messi al Inter Miami allá por el 2023 revolucionó por completo la liga estadounidense. El astro argentino, que había jugado toda su vida en el futbol europeo, eligió un destino totalmente distinto en su carrera y aceptó el desafío de un proyecto joven.
La Pulga sabía que aterrizaba en un equipo creado en 2018, sin títulos y todavía en construcción, pero estaba dispuesto a todo para conseguir cosas importantes y llevar a la institución a lo más alto de Estados Unidos y también de CONCACAF.
Ese mismo año logró su primera conquista con Las Garzas al coronarse campeón de la Leagues Cup 2023, dejando en claro una vez más que, donde va, gana. Su impacto fue inmediato y el club comenzó a escribir una historia completamente diferente desde su llegada.
Este domingo, Inter Miami afrontaba la oportunidad más grande desde su fundación: competir por el título de la MLS. Después de imponerse en su Conferencia, el equipo de Messi se midió a Vancouver Whitecaps en la gran final del campeonato.
En un partido durísimo, Inter Miami se quedó con el triunfo por 3-1 y levantó el primer título de liga en toda su historia, una consagración que lo coloca definitivamente entre los clubes protagonistas del futbol estadounidense.
Los títulos que ganó Messi en Inter Miami
- Leagues Cup 2023
- MLS Supporters’ Shield 2024
- Campeón de la Conferencia Este en la MLS 2025
- MLS 2025
En síntesis
- Lionel Andrés Messi llegó al Inter Miami en el año 2023 revolucionando la liga.
- El Inter Miami ganó su primer título de liga, la MLS 2025, tras vencer a Vancouver Whitecaps.
- Los títulos de Inter Miami con Messi incluyen la Leagues Cup 2023 y el MLS Supporters’ Shield 2024.