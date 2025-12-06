La llegada de Lionel Andrés Messi al Inter Miami allá por el 2023 revolucionó por completo la liga estadounidense. El astro argentino, que había jugado toda su vida en el futbol europeo, eligió un destino totalmente distinto en su carrera y aceptó el desafío de un proyecto joven.

Publicidad

Publicidad

La Pulga sabía que aterrizaba en un equipo creado en 2018, sin títulos y todavía en construcción, pero estaba dispuesto a todo para conseguir cosas importantes y llevar a la institución a lo más alto de Estados Unidos y también de CONCACAF.

Ese mismo año logró su primera conquista con Las Garzas al coronarse campeón de la Leagues Cup 2023, dejando en claro una vez más que, donde va, gana. Su impacto fue inmediato y el club comenzó a escribir una historia completamente diferente desde su llegada.

Este domingo, Inter Miami afrontaba la oportunidad más grande desde su fundación: competir por el título de la MLS. Después de imponerse en su Conferencia, el equipo de Messi se midió a Vancouver Whitecaps en la gran final del campeonato.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En un partido durísimo, Inter Miami se quedó con el triunfo por 3-1 y levantó el primer título de liga en toda su historia, una consagración que lo coloca definitivamente entre los clubes protagonistas del futbol estadounidense.

Los títulos que ganó Messi en Inter Miami

Leagues Cup 2023

MLS Supporters’ Shield 2024

Campeón de la Conferencia Este en la MLS 2025

MLS 2025

Publicidad

Publicidad

En síntesis