Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

¿Cuántos títulos ganó Lionel Messi con Inter Miami?

Lionel Messi cambió por completo el rumbo de Inter Miami desde su llegada y dejó una marca histórica en el club; repasamos cuántos títulos ganó y cómo se dieron esas conquistas.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Los títulos que ganó Lionel Messi en la MLS.
© Getty ImagesLos títulos que ganó Lionel Messi en la MLS.

La llegada de Lionel Andrés Messi al Inter Miami allá por el 2023 revolucionó por completo la liga estadounidense. El astro argentino, que había jugado toda su vida en el futbol europeo, eligió un destino totalmente distinto en su carrera y aceptó el desafío de un proyecto joven.

Publicidad

La Pulga sabía que aterrizaba en un equipo creado en 2018, sin títulos y todavía en construcción, pero estaba dispuesto a todo para conseguir cosas importantes y llevar a la institución a lo más alto de Estados Unidos y también de CONCACAF.

Ese mismo año logró su primera conquista con Las Garzas al coronarse campeón de la Leagues Cup 2023, dejando en claro una vez más que, donde va, gana. Su impacto fue inmediato y el club comenzó a escribir una historia completamente diferente desde su llegada.

Este domingo, Inter Miami afrontaba la oportunidad más grande desde su fundación: competir por el título de la MLS. Después de imponerse en su Conferencia, el equipo de Messi se midió a Vancouver Whitecaps en la gran final del campeonato.

Publicidad
Tweet placeholder

En un partido durísimo, Inter Miami se quedó con el triunfo por 3-1 y levantó el primer título de liga en toda su historia, una consagración que lo coloca definitivamente entre los clubes protagonistas del futbol estadounidense.

Los títulos que ganó Messi en Inter Miami

  • Leagues Cup 2023
  • MLS Supporters’ Shield 2024
  • Campeón de la Conferencia Este en la MLS 2025
  • MLS 2025
Publicidad

En síntesis

  • Lionel Andrés Messi llegó al Inter Miami en el año 2023 revolucionando la liga.
  • El Inter Miami ganó su primer título de liga, la MLS 2025, tras vencer a Vancouver Whitecaps.
  • Los títulos de Inter Miami con Messi incluyen la Leagues Cup 2023 y el MLS Supporters’ Shield 2024.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
    Lee también
    Alineaciones de Toluca vs Rayados para hoy
    Liga MX

    Alineaciones de Toluca vs Rayados para hoy

    ¿Por qué no juega Santiago Mele en Toluca vs. Rayados por la semifinal del Apertura 2025?
    Liga MX

    ¿Por qué no juega Santiago Mele en Toluca vs. Rayados por la semifinal del Apertura 2025?

    Lo que necesita Tigres para llegar a la Final del Apertura 2025
    Club Tigres

    Lo que necesita Tigres para llegar a la Final del Apertura 2025

    Los dos jugadores que jugaron su último partido con Inter Miami
    MLS

    Los dos jugadores que jugaron su último partido con Inter Miami

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo