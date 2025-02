Fernando Gago dejó México hace unos meses de manera desprolija y en medio de la temporada. El entrenador argentino, que se encontraba en Chivas de Guadalajara, fue llamado por la dirigencia de Boca Juniors y cumplió su sueño de dirigir al club de sus amores tras la salida de Diego Martínez.

Su salida del equipo mexicano no cayó bien porque nunca terminó de ser sincero. En su momento, dijo que no tenía ofertas y, a los pocos días, estaba firmando su vínculo con el club argentino. “No me contactó nadie, no sé de dónde salió la información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club, absolutamente. Lo digo acá porque se generó muy fuerte y la verdad no ha pasado. Es muy difícil. Lo vuelvo a repetir, no se comunicaron conmigo ni con gente de mi entorno”.

Luego agregó en diálogo con Telemundo Deportes: “Todo puede pasar en el fútbol, eso está muy claro. Hoy perdemos cinco partidos y puede ser que no esté más. O puede ser que esté siete años más. El hoy, yo siempre vivo el hoy, soy muy claro en lo que pretendo, soy muy claro con el club, tengo una comunicación constante y las cosas son muy claras. No sé por qué se instaló este rumor, pero es parte del fútbol, lo entiendo de esa manera y trato de alejarme de todo lo que es ajeno al día a día”.

Lo cierto es que había muchas expectativas con él en Boca Juniors, pero no las cumplió. En el arranque de este 2025, se quedó fuera de la Copa Libertadores antes de la fase de grupos en manos de Alianza Lima y tampoco tendrá la oportunidad de disputar la Copa Sudamericana, lo que representa un fracaso rotundo para un club tan grande.

Es por ese motivo que no seguirá en el equipo. Según pudo averiguar Bolavip, el entrenador cumplió su ciclo en el Xeneize y dirigirá su último partido este viernes ante Rosario Central, a pesar de que tenía ganas de continuar con el proyecto y sacar adelante la situación. La dirigencia cree que no hay vuelta atrás y ya buscan un reemplazo.

¿Qué había dicho Fernando Gago sobre su futuro?

Tras la dura eliminación en manos de Alianza Lima, el ex-Chivas reveló que quiere continuar al mando del equipo a pesar de que las cosas no están saliendo bien desde que llegó: “100 por ciento me siento con fuerzas”, aseguró en conferencia de prensa.

