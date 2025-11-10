Es tendencia:
Necaxa y Pumas persiguen al mismo DT internacional tras despido de Fernando Gago y análisis de Efraín Juárez

Jorge Fossati es quien estaría en el radar de Necaxa y Pumas.

Por Marilyn Rebollo

Ahora que ya terminó la fase regular de la Liga MX en el Apertura 2025, varios equipos están haciendo su análisis respecto a lo que viene en el Clausura 2026. Hubo algunos planteles que no lograron clasificar ni siquiera al Play-In y es por ello que se tomarían decisiones en los próximos días, entre ellos las destituciones de algunos elementos.

Este lunes comenzaron con la salida de Jaime Lozano, que pese a haber clasificado no era lo que esperaban en Grupo Pachuca. Ante eso, se ha revelado que otro que tiene las horas contadas es Fernando Gago, puesto que al no haber conseguido su pase a la Liguilla con Necaxa se le mencionó que este sería su única oportunidad y pronto se haría oficial.

¿Qué equipos van por Jorge Fossati?

Ante ello, el equipo ya anda buscando su reemplazo y la opción sería Jorge Fossati. De acuerdo con el periodista Gerardo González el conjunto de Aguascalientes ya lo tiene en la mira para poder dirigir a este escuadra en el siguiente torneo, pero no serían los únicos interesados, ya que hay otro conjunto de la Liga MX que va por él.

Se trata de Pumas y es que pese a que el equipo universitario está en el repechaje, en caso de no sumarse a la Liguilla analizarían el desempeño de Efraín Juárez al frente del conjunto y de esa manera se optaría por dejarlo fuera, es ahí donde empieza la opción de quitarle a los Rayos su opción número 1 para conseguir a su nuevo DT.

Fossati es un entrenador uruguayo que actualmente dirige al conjunto peruano Universitario, equipo con el cual ha conseguido un par de campeonatos en la liga del país en 2023 y 2025, un estratega que tenga la oportunidad de ganar títulos es la opción que buscan ambas escuadras, por lo que pinta para ser el más viable en los dos casos.

Efraín Juárez sobre la lesión de Kevin Mier: ”Nosotros también deberíamos pedir inhabilitación”

En síntesis

  • El técnico Fernando Gago podría ser destituido de su equipo por no clasificar a la Liguilla.
  • Los equipos de la Liga MX, Necaxa y Pumas, están interesados en el DT uruguayo Jorge Fossati.
  • Jorge Fossati actualmente dirige a Universitario (Perú) y ganó títulos de liga en 2023 y 2025.
