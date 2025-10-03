El Necaxa tuvo un 2025 ciertamente atípico y que se dividió en dos caras opuestas: un primer semestre donde mostró un increíble funcionamiento y resultados positivos, y un segundo semestre donde perdió su idea de juego y eso llevó a una campaña estadística decreciente respeto a la etapa inicial de la temporada.

Publicidad

Publicidad

Muchos justifican ese giro de 180 grados en base al cambio de entrenador: mientras Nicolás Larcamón había logrado forjar una identidad marcada y potenciado jugadores, tras su salida a Cruz Azul, Fernando Gago no pudo sostener todo lo que se había construido y esas sensaciones optimistas se fueron diluyendo con los partidos.

El director técnico argentino tuvo la mala fortuna de llegar visto de reojo por los aficionados y también por la prensa, por sus malos antecedentes en Chivas. De entrada, eso le impidió poder trabajar con total normalidad y paciencia en un proceso nuevo; pero junto a su cuerpo técnico no pudo revertir esa imagen que tenían los fanáticos de antemano.

Desde su arribo a los ‘Rayos’, Fernando Gago no logró plasmar una idea de juego notoria y evidente en el campo, y consecuentemente los resultados tampoco lo acompañaron: 3 victorias, 3 empates y 8 derrotas componen la campaña del entrenador en Necaxa hasta el momento, por lo cual se encuentra muy resistido por el público rojiblanco.

Publicidad

Publicidad

Fernando Gago, con los tiempos cortos en el Necaxa.

El ultimátum de Necaxa a Fernando Gago en plena temporada:

Necaxa volverá a presentarse oficialmente este viernes, cuando reciba en casa a Pachuca, un oponente que si bien tiene más puntos obtenidos en el Torneo Apertura, atraviesa una situación similar con su entrenador: Jaime Lozano también tiene los días contados en los ‘Tuzos’, y en cada partido se juega su cargo y su continuidad, por lo que será un duelo clave para ambos.

En el caso particular de los ‘Rayos’, la directiva advirtió a Gago que no tolerarán más actuaciones decepcionantes, que no se ajusten a las expectativas sobre todo desde el juego. Si bien no le pusieron una “fecha” a su salida, pretenden que por lo menos el equipo compita y esté a la altura de una institución tradicional como Necaxa, lógicamente si es con resultados favorables, mejor aún.

Publicidad

Publicidad

ver también Nicolás Larcamón, DT de Cruz Azul, bajó a Chivas y Pumas de la pelea por el Apertura: “Somos cinco”

¿Esto significa que si pierde con Pachuca será destituido? Ni sí, ni no. En Necaxa confían en los procesos, y la principal preocupación pasa por no observar un equipo que represente y contagie de dentro del campo hacia afuera, más que por los marcadores de los partidos. El límite para Fernando Gago estará no en una serie de juegos perdidos, sino en una serie de encuentros donde los jugadores en su conjunto no muestren que pueden ser un equipo serio.

¿Cuándo juegan el Necaxa de Gago vs. el Pachuca de Lozano?

El encuentro entre los ‘Rayos’ y los ‘Tuzos’ se llevará a cabo HOY viernes 3 de octubre, en el Estadio Victoria de Aguascalientes, a partir de las 19.00 horas CDMX, por la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El compromiso contará con la transmisión en vivo y en directo para todo México de Azteca 7, Claro Sports, Pluto TV y ViX Premium.