Necaxa sufrió un golpe durísimo en el comienzo de la temporada tras confirmarse la salida de su entrenador, Nicolás Larcamón, quien decidió seguir su carrera en Cruz Azul en donde hoy está pasando por un gran presente futbolístico.

Además, La Máquina Celeste no solo se llevó al entrenador argentino sino que también a su mejor futbolista, José Paradela. El mediocampista fue adquirido por una cifra récord y los Rayos tuvieron que volver a reinventarse rápidamente para este torneo.

La directiva de Necaxa se movió con rapidez para elegir un reemplazo y optaron por Fernando Gago para liderar el nuevo proyecto. El argentino venía de dirigir en el futbol argentino al club que lo formó, Boca Juniors, donde fue despedido por los malos resultados. Su llegada generó expectativa, pero también dudas por su reciente paso fugaz y polémico por Chivas.

Fernando Gago se había ido de Chivas hace solo unos meses pagando su cláusula de rescisión para llegar al futbol argentino, lo que hacía su regreso a México un tema muy comentad. Sin embargo, su experiencia no fue suficiente para levantar a los Rayos en este Apertura 2025, y los resultados no fueron los esperados.

El entrenador argentino no estuvo a la altura de las circunstancias con Necaxa y su futuro comenzó a generar incertidumbre. La directiva evaluó la situación y decidió que era momento de buscar un nuevo proyecto para mejorar el desempeño del equipo y aspirar a mejores resultados en los próximos torneos.

¿Nuevo entrenador en Necaxa?

De acuerdo con la información de Carlos Ponz de Récord, Fernando Gago dejaría de ser el DT de Necaxa una vez que termine la temporada. Su reemplazo sería otro argentino: Martín Varini. Para llegar al club, Varini no renovará con Juárez y se enfocará completamente en dirigir a Los Rayos desde el inicio del próximo torneo.

