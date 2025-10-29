Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Necaxa ya tiene candidato: el entrenador que suena para reemplazar a Fernando Gago

Los Rayos habrían definido al reemplazo de Fernando Gago, quién no seguiría en su puesto a partir de la temporada que viene.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Fernando Gago no seguiría en Necaxa.
© Getty ImagesFernando Gago no seguiría en Necaxa.

Necaxa sufrió un golpe durísimo en el comienzo de la temporada tras confirmarse la salida de su entrenador, Nicolás Larcamón, quien decidió seguir su carrera en Cruz Azul en donde hoy está pasando por un gran presente futbolístico.

Publicidad
André Jardine y América quieren dar el golpe: buscarían robarle una figura al Toluca de Antonio Mohamed

ver también

André Jardine y América quieren dar el golpe: buscarían robarle una figura al Toluca de Antonio Mohamed

Además, La Máquina Celeste no solo se llevó al entrenador argentino sino que también a su mejor futbolista, José Paradela. El mediocampista fue adquirido por una cifra récord y los Rayos tuvieron que volver a reinventarse rápidamente para este torneo.

La directiva de Necaxa se movió con rapidez para elegir un reemplazo y optaron por Fernando Gago para liderar el nuevo proyecto. El argentino venía de dirigir en el futbol argentino al club que lo formó, Boca Juniors, donde fue despedido por los malos resultados. Su llegada generó expectativa, pero también dudas por su reciente paso fugaz y polémico por Chivas.

Fernando Gago se había ido de Chivas hace solo unos meses pagando su cláusula de rescisión para llegar al futbol argentino, lo que hacía su regreso a México un tema muy comentad. Sin embargo, su experiencia no fue suficiente para levantar a los Rayos en este Apertura 2025, y los resultados no fueron los esperados.

Publicidad

El entrenador argentino no estuvo a la altura de las circunstancias con Necaxa y su futuro comenzó a generar incertidumbre. La directiva evaluó la situación y decidió que era momento de buscar un nuevo proyecto para mejorar el desempeño del equipo y aspirar a mejores resultados en los próximos torneos.

En plena polémica de Jesús Martínez por orden de aprehensión se confirma próxima venta del Club León

ver también

En plena polémica de Jesús Martínez por orden de aprehensión se confirma próxima venta del Club León

¿Nuevo entrenador en Necaxa?

De acuerdo con la información de Carlos Ponz de Récord, Fernando Gago dejaría de ser el DT de Necaxa una vez que termine la temporada. Su reemplazo sería otro argentino: Martín Varini. Para llegar al club, Varini no renovará con Juárez y se enfocará completamente en dirigir a Los Rayos desde el inicio del próximo torneo.

Publicidad

En síntesis

  • Fernando Gago dejará de ser DT de Necaxa al finalizar la actual temporada.
  • Gago llegó a Necaxa tras ser despedido de Boca Juniors en el fútbol argentino.
  • El argentino había dirigido a Chivas antes de ir al fútbol argentino hace unos meses.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Martín Anselmi y el club mexicano que lo tentaría tras su adiós a Cruz Azul
Liga MX

Martín Anselmi y el club mexicano que lo tentaría tras su adiós a Cruz Azul

Necaxa vive por Palavecino: golazo para empatarle a Cruz Azul sobre la hora
Liga MX

Necaxa vive por Palavecino: golazo para empatarle a Cruz Azul sobre la hora

¿Por qué no juegan Erik Lira y Charly Rodríguez en Necaxa vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juegan Erik Lira y Charly Rodríguez en Necaxa vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?

Club León cerca de ser comprado, ¿quién es el interesado?
Liga MX

Club León cerca de ser comprado, ¿quién es el interesado?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo