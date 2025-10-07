Necaxa sufrió un golpe inesperado al inicio de esta temporada tras la salida de su entrenador, Nicolás Larcamón, quien era la pieza clave del proyecto del equipo mexicano. Su marcha dejó un vacío importante y generó incertidumbre sobre el rumbo del club en el Apertura 2025.

El argentino decidió marcharse a Cruz Azul y junto a él se fue José Paradela, la gran figura de Los Rayos, que ahora brilla con la Máquina Celeste. Esta doble baja complicó aún más el armado del equipo y la estabilidad del plantel para lo que resta del torneo.

Ante estas circunstancias, los directivos confiaron en Fernando Gago como nuevo entrenador. La decisión generó críticas inmediatas, ya que Gago había tenido una salida polémica de Chivas de Guadalajara antes de asumir en Boca Juniors hace apenas unos meses.

Los resultados desde la llegada del técnico argentino no han sido positivos. Actualmente, Necaxa se encuentra anteúltimo en la tabla de posiciones con solo 9 puntos de 36 disputados, lo que ha encendido las alarmas dentro de la directiva y la afición.

Muchos creen que Gago ya cumplió un ciclo y que el equipo necesita un reemplazo capaz de sacar a Los Rayos de la crisis. Sin embargo, la directiva ha tomado una postura clara respecto a su continuidad, buscando estabilidad antes de tomar decisiones radicales.

¿Se va o se queda?

Según lo informado por Fernando Esquivel en 365 Scores México, el club respalda a Fernando Gago y seguirá como entrenador al menos hasta el final del torneo. Además, están evaluando la posibilidad de que continúe a cargo del proyecto más allá del Apertura 2025, dependiendo del desempeño del equipo.

