Luego de vencer 1-0 a Palmeiras con anotación de Danilo, Flamengo ganó la Final de la Copa Libertadores 2025 y sumó su cuarto trofeo tras los de 1981, 2019 y 2022. Ahora, gracias a este torneo, el Mengao se metió en la Copa Intercontinental 2025, que se jugará el próximo mes.

Para ser campeón mundial, la Máquina Cementera deberá afrontar hasta tres partidos, siendo su primer escollo precisamente el conjunto brasileño. El partido será por el título del Derbi de las Américas, siendo oficial por parte de la FIFA, tal como el que ganó Pachuca el año pasado ante Botafogo.

Luego, el conjunto mexicano podrá sumar un título más, la Challenger Cup, donde ya lo espera el Pyramids FC de Egipto, que sumó ya un trofeo luego de vencer a Al-Ahli de Arabia Saudita. El ente madre del futbol mundial le entregó la Copa África-Asia-Pacífico.

Si obtiene estos dos torneos, el cuadro celeste podrá medirse en la Final de la Copa Intercontinental 2025 ante PSG de Francia. Pero ante el Fla, su debut será el próximo miércoles 10 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali con horario a confirmar.

¿Dónde ver a Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025?

Los aficionados de La Máquina podrán seguir todos los partidos a través de Disney+ y también por FIFA+, la plataforma oficial de la FIFA. Con un registro gratuito en la plataforma, los duelos del conjunto cementero estarán disponibles sin costo, tal como ocurrió en 2024. Además, podrían sumarse señales alternas como DAZN.

