Cuando todo tenía que ser un clima de jolgorio en la previa de la final de la Copa Libertadores 2025, un dramático acontecimiento opacó los festejos de los fanáticos que llegaron a Lima. Un aficionado de Palmeiras perdió la vida en un accidente fatal que ya se está investigando y que ‘manchará’ a la fiesta del futbol de este sábado por la tarde en Perú.

Este viernes, un simpatizante del ‘Verdao’ falleció luego de golpearse la cabeza contra un puente, cuando paseaba en autobús turístico descapotable por las calles de la ciudad. Los hinchas de Palmeiras se habían organizado para viajar juntos en uno de estos vehículos de doble piso, pero jamás imaginaron que así terminaría la experiencia de visita.

La información, revelada por el reconocido periódico brasileño GE Globo, señala que el autobús recorría el Circuito de Playas de Lima cuando sucedió la tragedia. En un momento, el bus pasó por debajo de un puente, y el aficionado, que seguía el trayecto desde la parte superior, se dio la frente contra el mismo, muriendo casi a los instantes producto del impacto.

El tipo de vehículo donde sucedió el accidente (aún no hay imágenes del bus en cuestión).

De acuerdo al reporte, algunos de los demás presentes han comentado que “el vehículo no avanzaba despacio por la zona baja” y que transitaba por calles no permitidas, dada la altura de los puentes y el diámetro del coche. Del hecho se corrió la voz rápidamente en las calles de la ciudad, y cientos de personas se reunieron alrededor del autobús en cuestión.

GE Globo adjudicó que el aficionado de Palmeiras recibió primeros auxilios de inmediato en el lugar, y luego fue trasladado en ambulancia a Clínica Maison de Santé. Sin embargo, y pese al intento de los médicos, ya era demasiado tarde y nada pudieron hacer para salvar su vida. El fanático, que había viajado para ver a su equipo en un día importante, no sobrevivió.

El simpatizante que perdió la vida, agregó el portal, fue identificado como Caue Brunelli Dezotti, de apenas 38 años de edad. Mientras las autoridades pertinentes indagan en las causas y circunstancias de lo ocurrido, se espera que haya un minuto de silencio por Caue antes del puntapié inicial de la final entre Flamengo y Palmeiras de este sábado.

