Crystal Palace vs. Nottingham Forest: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 6 de la Premier League

La Premier League entra en su sexta fecha y el domingo 11 de octubre el Selhurst Park recibe un partido entre dos equipos que todavía están acomodando su temporada.
Ni el Crystal Palace ni el Nottingham Forest pelean puestos de privilegio por ahora, pero una victoria les permitiría despegarse de la mitad de tabla antes de que el calendario se ponga más exigente.
Horario del partido
- México: 07:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
El Crystal Palace llega irregular: rescató un empate sin goles de visitante ante Leeds en su presentación más reciente, después de haber caído 2-3 de local frente al Ipswich Town. Antes de esa racha negativa había ganado 3-2 como visitante contra el Fulham, así que el equipo alterna buenos y malos partidos sin encontrar continuidad, algo que se nota en sus cuatro puntos en cinco fechas.
El Nottingham Forest tampoco termina de despegar. Viene de perder 0-1 de local ante Coventry, un traspié que cortó el envión que había tomado con el triunfo 2-1 como visitante frente al Aston Villa. Antes de eso había empatado sin goles de local contra el Tottenham, un empate que ahora pesa más tras la derrota más reciente.
El historial entre Crystal Palace y Nottingham Forest
Los antecedentes entre ambos muestran una clara ventaja histórica para el Nottingham Forest, que se impuso en 21 de los 51 cruces frente a 11 del Crystal Palace, con 19 empates en el medio. La diferencia de gol también favorece al Forest, que convirtió 71 tantos contra 47 del conjunto londinense a lo largo de la serie.
En los enfrentamientos más recientes, sin embargo, la historia cambió de signo: los últimos cuatro duelos terminaron en empate, incluyendo el 1-1 que dejaron en febrero. Esa paridad reciente contrasta con la superioridad que el Forest mostró durante años y deja planteado un presente mucho más parejo entre los dos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/02/2026
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|1-1
|Premier League
|24/08/2025
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|05/05/2025
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|21/10/2024
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|1-0
|Premier League
|30/03/2024
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|1-1
|Premier League
|07/10/2023
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|0-0
|Premier League
|28/05/2023
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|12/11/2022
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|1-0
|Premier League
|19/07/2019
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|1-0
|Club Friendlies
|29/12/2012
|Nottingham Forest vs. Crystal Palace
|2-2
|Championship
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 09:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Crystal Palace y Nottingham Forest se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Crystal Palace suma 4 puntos en el torneo.
- Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.