Mientras todos seguían la jornada de Champions, el Arsenal se volvió noticia mundial por no haberle podido ganar al último de la tabla. En una noche para el olvido, Wolverhampton se lo empató 2-2 sobre la hora y lo llenó de dudas de cara a la recta final de la temporada. El puntero parecía tener el triunfo en el bolsillo, pero se relajó y perdió dos puntos.

Los ‘Gunners’ visitaban el Molineux Stadium sabiendo que, ellos líderes, enfrentaban al vigésimo del campeonato, y debían ganar sí o sí fuera de casa. Llegaron a estar dos goles arriba, pero el local lo igualó en tiempo adicionado y le arrebató la victoria en el último suspiro. Saka e Hincapié marcaron para Arsenal, y Bueno y Edozie emparejaron para Wolves.

De esta manera, los dirigidos por Mikel Arteta continúan en lo más alto de la tabla, pero todo podría cambiar al cierre de esta jornada 31. Manchester City podría quedar a dos puntos de los ‘Gunners’ si vence a Newcastle el sábado en condición de local. El conjunto de Pep Guardiola tiene la oportunidad de meterse de lleno en la pelea al alcance de la mano.

El Wolves-Arsenal terminó con cruces entre jugadores [Foto: Getty]

En este momento, Arsenal marcha en el 1° lugar con 58 puntos en veintisiete presentaciones en esta Premier League tras sumar uno ante Wolverhampton. Ahora bien, Manchester City se ubica en el 2° puesto con 53 unidades y un partido menos disputado, que completará el fin de semana. Todos los fanáticos pondrán los ojos en ese juego pendiente.

La consecuencia inmediata más destacada que dejó el empate de Arsenal ante Wolves es que los ‘Citizens’ ahora sí dependen de sí mismos para ser campeones. Es que en caso de ganar su partido ante Newcastle quedarían a dos puntos de distancia y aún tienen que jugar otro encuentro ante los propios ‘Gunners’. ¿Podrá el equipo de Pep volver a la fila de triunfos?

La tabla de posiciones EN VIVO de la Premier League 2025-26:

¿Cuándo juega Manchester City su partido pendiente de Premier League?

El encuentro entre Manchester City y Newcastle se llevará a cabo el próximo sábado 20 de febrero y comenzará a partir de las 14.00 horas del Centro de México. El compromiso liguero tendrá lugar en el Etihad Stadium, que estará a rebalsar para un duelo que de un momento a otro tomó una relevancia abismal. El cotejo será transmitido en suelo mexicano en forma exclusiva por FOX One.

