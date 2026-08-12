¿Quién es el árbitro de PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa 2026?

PSG y Aston Villa chocan este miércoles desde las 13:00 hs (CDMX) por la Supercopa de Europa 2026. El campeón de la Champions League se mide con el ganador de la Europa League en busca de obtener el primer título de la temporada y el árbitro designado para el encuentro es el mediático Omar Artan.
Este silbante somalí se convirtió en una auténtica celebridad en la Copa del Mundo luego de que Estados Unidos le denegara la entrada al país pese a haber sido designado por la FIFA para la cita mundialista. De hecho, su elección para la Supercopa de Europa de la UEFA se interpreta como un respaldo luego del episodio mencionado.
Artan fue recibido en Somalia como un héroe tras lo sucedido y creció notablemente en las redes sociales, tanto así que superó los 360 mil seguidores en su cuenta de Instagram (@omar_artan). Además, se convertirá en el primer árbitro no europeo en la historia en dirigir una final de un torneo oficial de la UEFA. A continuación, en Bolavip repasamos su carrera.
Pérfil y experiencia de Omar Artan
- Nombre completo: Omar Abdulkadir Artan
- Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1992 (34 años)
- Lugar de nacimiento: Mogadiscio, Somalia
Omar Artan dirige este miércoles en la Supercopa de Europa (Getty Images)
Dónde ver EN VIVO PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa 2026: canales de TV y streaming online
Torneos importantes y premios individuales
- Copa Africana de Naciones: En 2024, hizo historia al convertirse en el primer colegiado de Somalia en dirigir un partido de la AFCON.
- Torneos de Clubes: Fue el primer árbitro somalí en pitar una final continental al dirigir el encuentro entre el Pyramids FC (Egipto) y el Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) en la Liga de Campeones de la CAF.
- Reconocimientos: Sus destacadas actuaciones lo llevaron a ganar el premio al Árbitro Masculino del Año 2025 otorgado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF).
- Representación Internacional: Fue el único árbitro del África subsahariana seleccionado para pitar en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2025.