¿Quién es el árbitro de PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa 2026?

El juez designado para el decisivo partido en el Red Bull Arena protagonizó una de las grandes polémicas del Mundial 2026.

PSG y Aston Villa chocan este miércoles desde las 13:00 hs (CDMX) por la Supercopa de Europa 2026. El campeón de la Champions League se mide con el ganador de la Europa League en busca de obtener el primer título de la temporada y el árbitro designado para el encuentro es el mediático Omar Artan.

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Este silbante somalí se convirtió en una auténtica celebridad en la Copa del Mundo luego de que Estados Unidos le denegara la entrada al país pese a haber sido designado por la FIFA para la cita mundialista. De hecho, su elección para la Supercopa de Europa de la UEFA se interpreta como un respaldo luego del episodio mencionado.

Artan fue recibido en Somalia como un héroe tras lo sucedido y creció notablemente en las redes sociales, tanto así que superó los 360 mil seguidores en su cuenta de Instagram (@omar_artan). Además, se convertirá en el primer árbitro no europeo en la historia en dirigir una final de un torneo oficial de la UEFA. A continuación, en Bolavip repasamos su carrera.

Pérfil y experiencia de Omar Artan

Nombre completo : Omar Abdulkadir Artan

: Omar Abdulkadir Artan Fecha de nacimiento : 6 de junio de 1992 (34 años)

: 6 de junio de 1992 (34 años) Lugar de nacimiento: Mogadiscio, Somalia

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Omar Artan dirige este miércoles en la Supercopa de Europa (Getty Images)

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