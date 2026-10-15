Deportivo La Coruña vs. Levante en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la LaLiga

Deportivo La Coruña es local ante Levante este viernes 16 de octubre por la novena jornada de la LaLiga.
Deportivo La Coruña llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Levante tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
Deportivo La Coruña viene de perder 2-3 como visitante ante Real Sociedad. El equipo ocupa el puesto 8 con 10 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Betis.
Levante empató 3-3 como local ante Sevilla en la fecha anterior. Levante está 17° en la tabla con 6 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Villarreal.
El historial entre Deportivo La Coruña y Levante
Deportivo La Coruña y Levante se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Deportivo La Coruña, 2 de Levante y 2 empates.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/01/2025
|Deportivo La Coruña vs. Levante
|1-2
|LaLiga 2 24/25
|24/10/2024
|Levante vs. Deportivo La Coruña
|2-1
|LaLiga 2 24/25
|27/01/2018
|Deportivo La Coruña vs. Levante
|2-2
|2017/2018
|26/08/2017
|Levante vs. Deportivo La Coruña
|2-2
|2017/2018
|19/03/2016
|Deportivo La Coruña vs. Levante
|2-1
|2015/2016
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Espanyol vs. Atlético de Madrid — sábado 17 de octubre, 06:00 hs
- Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 08:15 hs
- Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 10:30 hs
- Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 13:00 hs
- Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 06:00 hs
- Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 08:15 hs
- Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 10:30 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 13:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Deportivo La Coruña y Levante se enfrentan este viernes 16 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Deportivo La Coruña suma 10 puntos en el torneo.
- Levante suma 6 puntos en el torneo.