Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan por LaLiga. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 8 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Metropolitano y comienza a partir de las 14:00hs (Ciudad de México) / 21:00hs (España).

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El choque representa una prueba de fuego para ambos en la pelea por el liderato del fútbol español. Real Madrid alcanzó al Barcelona en lo más alto de la clasificación de LaLiga tras su triunfo ante el Valencia de Javier Aguirre, pero el Atlético de Madrid está solo dos puntos por detrás.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Atlético de Madrid y Barcelona de este domingo 8 de noviembre por LaLiga se puede ver en México en exclusiva a través de Sky Sports. A continuación, la información de cómo observar el juego en otros países de la región.

México: Sky Sports

Sky Sports Centroamérica: Sky Sports y ViX

Sky Sports y ViX Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes y Fubo

ESPN+, ESPN Deportes y Fubo España: DAZN LaLiga, DAZN y Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

El Atlético de Madrid llega a esta jornada con sensaciones encontradas. En el plano liguero, los del “Cholo” Simeone encadenaron victorias importantes al derrotar 1-0 al Deportivo La Coruña en casa y superar 2-0 al Levante como visitantes. Sin embargo, a mitad de semana sufrieron un duro tropiezo europeo al caer 0-2 frente al Bayern de Múnich por la Champions League. ‘Cuti’ Romero no es de la partida por lesión.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick atraviesa un momento dulce tras reponerse rápidamente de la caída 1-2 en El Clásico ante el Real Madrid. El conjunto blaugrana respondió con autoridad aplastando 6-1 al Deportivo Alavés en LaLiga y goleando 3-0 al Aston Villa por Champions League, con una destacada actuación de Raphinha y Lamine Yamal.

En síntesis

Atlético de Madrid vs. Barcelona juegan este domingo 8 de noviembre en el Metropolitano.

juegan este en el Metropolitano. Sky Sports transmite en exclusiva para México el duelo de la Jornada 12 .

transmite en exclusiva para México el duelo de la . Hansi Flick y ‘Cholo’ Simeone se enfrentan en la lucha por el liderato de LaLiga.