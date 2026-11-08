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¿Juega Julián Álvarez? Las alineaciones de Atlético de Madrid vs. Barcelona por LaLiga 2026-27

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo en el Metropolitano. Los titulares de ambos equipos.

Julián Álvarez, una de las figuras de Atlético de Madrid
© Getty ImagesJulián Álvarez, una de las figuras de Atlético de Madrid

Este domingo 8 de noviembre se disputa el choque estelar de la Jornada 12 de LaLiga 2026-27. El Atlético de Madrid recibe al Barcelona a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Metropolitano, en una cita determinante por la parte alta de la tabla general.

El conjunto colchonero llega en un momento de regularidad en el plano local. En sus jornadas más recientes de liga, la escuadra dirigida por Diego Simeone hilvanó triunfos clave: venció 2-1 a domicilio al Deportivo Alavés, superó 1-0 tanto a Espanyol como a Deportivo La Coruña, y viene de imponerse 2-0 frente al Levante en el Ciudad de Valencia. Aunque entre semana sufrió un traspié continental al caer 2-0 ante el Bayern Múnich, los rojiblancos quieren mantener su solidez en casa, donde ya derrotaron 2-1 al Real Madrid en esta misma campaña.

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Por su parte, el Barcelona arriba con una producción ofensiva demoledora. El equipo blaugrana respondió con contundencia tras haber caído 2-1 en El Clásico ante el Real Madrid: aplastó 6-1 al Deportivo Alavés en LaLiga y ratificó su buen momento con un 3-0 frente al Aston Villa por la Champions League. La mala noticia es que no podrá contar con Rodri Hernández por lesión.

La probable alineación de Atlético de Madrid

  • Jan Oblak
  • Marcos Llorente
  • Marc Pubill
  • Dávid Hancko
  • Alejandro Grimaldo
  • Giuliano Simeone
  • Hjulmand
  • Pablo Barrios
  • Álex Baena
  • Kang In-Lee
  • Julián Alvarez

La probable alineación de FC Barcelona

  • Joan García
  • Brian Fariñas
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Joao Cancelo
  • Frenkie de Jong
  • Pedri
  • Fermín López
  • Lamine Yamal
  • Anthony Gordon
  • Raphinha
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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