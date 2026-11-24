El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo recibe este martes a Al-Sadd. La información de cómo ver el partido en México y en otros países.

Al-Nassr y Al-Sadd se enfrentan este martes 24 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 5 de la Fase de Liga (Región Oeste) de la Liga de Campeones Élite de la AFC. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Al-Awwal Park de Riad y comienza a partir de las 12:15hs (Ciudad de México).

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Este compromiso resulta clave para las aspiraciones continentales de ambos conjuntos. El equipo dirigido por Ange Postecoglou busca hacerse fuerte en casa con Cristiano Ronaldo a la cabeza para escalar posiciones en la zona de clasificación, mientras que el cuadro catarí llega obligado a sumar su primera victoria en el certamen tras un arranque complicado.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Al-Nassr y Al-Sadd de este martes 24 de noviembre por la Liga de Campeones Élite de la AFC se puede ver en México a través de ESPN 2 en la TV o por Disney+ Premium como plataforma de streaming. A continuación, la información en otros países.

México : ESPN 2 y Disney+ Premium

: ESPN 2 y Disney+ Premium Centroamérica : ESPN y Disney+ Premium

: ESPN y Disney+ Premium Sudamérica : ESPN y Disney+ Premium

: ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos : Paramount+, CBS Sports y Fanatiz

: Paramount+, CBS Sports y Fanatiz España: The AFC Hub (YouTube) y LaLiga+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Al-Nassr se ubica 7° en la Región Oeste con 6 puntos y un partido pendiente tras caer 4-0 en su debut ante Al-Ain y recomponer el camino con triunfos frente a Neftchi Fergana (3-1) y Pakhtakor (6-2). El conjunto saudí llega a esta cita después de tropezar 3-1 ante Al-Ahli en la Liga Profesional Saudí, encuentro en el que Cristiano Ronaldo anotó pero falló un penal y cortó una racha de victorias consecutivas.

Por su parte, Al-Sadd marcha en el 15° puesto con apenas 2 unidades en cuatro presentaciones y necesita ganar para no alejarse de los puestos de octavos de final. El equipo comandado por Răzvan Lucescu aún no conoce la victoria en la competencia asiática luego de perder ante Esteghlal (3-0) y Al-Hilal (2-0), e igualar contra Al-Qadsiah (1-1) y Al-Ahli (0-0), aunque en el plano local viene de imponerse 3-2 sobre Lusail SC en la Stars League de Catar.

En síntesis

Al-Nassr y Al-Sadd juegan el martes 24 de noviembre a las 12:15hs (Ciudad de México).

juegan el martes 24 de noviembre a las 12:15hs (Ciudad de México). ESPN 2 y Disney+ Premium transmiten el partido de Cristiano Ronaldo en México y Sudamérica.

transmiten el partido de en y Sudamérica. Al-Nassr marcha 7° con 6 puntos y Al-Sadd ocupa el 15° puesto sin victorias.