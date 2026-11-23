El delantero portugués suma 986 goles oficiales y se quedó sin la selección. Ahora todo depende de Al Nassr. Analizamos cuántos partidos le quedan y cuándo podría alcanzar la cifra.

Cristiano Ronaldo volvió a la actividad la semana pasada después de la fecha FIFA, en la que no tuvo participación tras anunciar su retiro de la Selección de Portugal. La decisión fue comunicada por el propio delantero a través de sus redes sociales el pasado 5 de noviembre.

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Y su regreso a las canchas tuvo un momento especial, ya que volvió a marcar en la derrota por 3-1 de Al Nassr frente a Al-Ahli por la Saudi Pro League. En ese mismo encuentro, el astro portugués también falló un penal que le habría permitido a su equipo ampliar la ventaja en el marcador.

EL GOL 986 DE CRISTIANO RONALDO. QUE FÁCIL LO HACE VER TODO, EL MEJOR DE LA HISTORIA!!!! 🐐🐐🐐🐐 https://t.co/1G3rey3aHK — MT2 (@madrid_total2) November 20, 2026

Si bien ya ganó prácticamente todo lo que un futbolista puede conseguir a nivel colectivo e individual, Cristiano todavía tiene objetivos por delante y uno de los más importantes es alcanzar los 1.000 goles oficiales en su carrera profesional. El ex Real Madrid está cada vez más cerca de conseguirlo: acumula 986 tantos y solamente necesita 14 más para llegar a una cifra histórica.

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A continuación, repasamos los próximos compromisos de Cristiano con Al Nassr y cuándo podría alcanzar esa marca que está esperando desde hace un largo tiempo.

Los partidos que le quedan a Cristiano Ronaldo y cuándo podría llegar a los 1.000 goles

El calendario de Al Nassr será determinante para saber cuándo Cristiano Ronaldo podrá alcanzar los cuatro dígitos. Al haberse retirado de la Selección de Portugal, el delantero ya no tendrá compromisos internacionales y dependerá exclusivamente de los partidos que dispute con su equipo para seguir aumentando su registro goleador.

Su próximo desafío será este 24 de noviembre, cuando Al Nassr reciba a Al Sadd por la Champions League Asiática. Cuatro días después visitará a Al Hazem por la liga saudí y el 4 de diciembre volverá a jugar en casa frente a Al Qadsiah. Posteriormente, tendrá otros compromisos ante Al Gharafa, el 8 de diciembre, por el certamen continental, y Al Shabab, el 12 de diciembre, por el torneo local.

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De esta manera, el portugués tendrá alrededor de ocho o nueve oportunidades más para marcar antes de finalizar 2026, dependiendo de cómo avance el calendario de su equipo. Si mantiene un promedio cercano al gol por partido, podría acercarse considerablemente a los 1.000 tantos antes de terminar el año. Sin embargo, un escenario más probable apunta a que Cristiano Ronaldo alcance esa cifra histórica durante los primeros meses de 2027, entre enero y marzo.

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