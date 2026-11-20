Los dos máximos referentes del fútbol mundial continúan vigentes a los 41 y 39 años, respectivamente, y también disfrutan de ingresos millonarios. Mientras CR7 percibe una fortuna en Arabia Saudita, Messi lidera el ranking salarial de la MLS.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen más vigentes que nunca en la actualidad. El portugués, con 41 años, y el argentino, con 39, dejaron en claro que la edad es solamente un número, ya que mantienen un nivel muy bueno dentro del campo de juego.

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Durante 2026 disputaron su sexto Mundial y, meses después, tomaron una decisión muy importante para sus respectivas carreras: ponerle punto final a sus ciclos con las selecciones nacionales después de tantos años defendiendo sus camisetas.

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Pero además de continuar siendo protagonistas dentro de las canchas, ambos futbolistas también disfrutan de importantes ingresos económicos. Sus salarios se encuentran entre los más destacados del futbol mundial, aunque existe una diferencia considerable entre lo que perciben actualmente en sus respectivos equipos.

Cuánto ganan Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en sus equipos

De acuerdo con información de Fichajes, Cristiano Ronaldo percibe poco más de 208 millones de euros por temporada en Al-Nassr de Arabia Saudita. Esa cifra representa aproximadamente entre 230 y 235 millones de dólares anuales, una cantidad que lo mantiene entre los futbolistas mejor remunerados del planeta.

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Por su parte, Lionel Messi es el jugador mejor pagado de la Major League Soccer. Según los datos salariales revelados por la MLS, el capitán argentino recibe 28.33 millones de dólares en Inter Miami, una cifra muy importante, aunque considerablemente inferior a los ingresos de su histórico rival.

Los 10 futbolistas mejor pagados de la MLS

Lionel Messi: Inter Miami — 28.33 millones de dólares. Robert Lewandowski: Chicago Fire — 19.51 millones de dólares. Antoine Griezmann: Orlando City — 13.98 millones de dólares. Son Heung-min: LAFC — 11.15 millones de dólares. Breel Embolo: Atlanta United — 10.81 millones de dólares. Rodrigo De Paul: Inter Miami — 9.69 millones de dólares. Hirving Lozano: LA Galaxy — 9.33 millones de dólares. Miguel Almirón: Atlanta United — 7.88 millones de dólares. Allan Saint-Maximin: Charlotte FC — 7.20 millones de dólares. Emil Forsberg: New York Red Bulls — 6.04 millones de dólares.

En sintesis

Cristiano Ronaldo percibe entre 230 y 235 millones de dólares anuales en Al-Nassr .

percibe entre anuales en . Lionel Messi lidera los salarios de la MLS ganando 28.33 millones en Inter Miami .

lidera los salarios de la ganando en . Robert Lewandowski y Antoine Griezmann completan el podio salarial de la liga estadounidense.