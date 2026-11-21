A pesar de convertir un gol, Cristiano Ronaldo recibió críticas de un exjugador tras la derrota de Al-Nassr con Al-Ahli.

Al-Nassr sufrió una dura derrota este viernes al perder por 3-1 con Al-Ahli en uno de los clásicos del futbol árabe. Cristiano Ronaldo convirtió el 1-0 inicial y tuvo la chance de ampliar la ventaja con un penalti, pero el delantero portugués estrelló el balón en el poste.

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Luego Al-Ahli supo remontar y se llevó la victoria por la Saudi Pro League. Después del partido y tras la derrota de Al-Nassr, Hussein Abdulghani, leyenda del futbol asiático que jugó tres mundiales con Arabia Saudita, apuntó sus críticas principalmente en Cristiano Ronaldo.

Las críticas a Cristiano Ronaldo

“Todo el mundo conoce el problema del Al Nassr, pero se hacen los ciegos. Todos coinciden en que Ronaldo ha sido un jugador enorme y todo lo demás, pero dejemos eso a un lado. La pregunta es: ¿es un jugador útil para el equipo en este momento, sobre todo en los partidos de máxima igualdad?“, comenzó diciendo el exjugador en el canal MBC 1.

Tras esas palabras Mohammed Noor, otro exfutbolista, mencionó que Cristiano Ronaldo es delantero y su función es marcar goles, algo que el portugués no ha dejado de hacer. Sin embargo, esta explicación no fue suficiente para Hussein Abdulghani.

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Cristiano Ronaldo convirtió un gol ante Al-Ahli (Getty Images)

“Marcar goles no es la única función de un delantero, hay otras. No puede convertir un gol y luego ser un agujero en el equipo durante el resto del partido“, concluyó la leyenda árabe sobre sus cuestionamientos hacia el futbolista de 41 años.

Al-Nassr sigue tercero en la Saudi Pro League después de la derrota con Al-Ahli, pero está a dos puntos del líder Al-Hilal, que tiene un partido pendiente. Cristiano Ronaldo llegó a sus 986 goles en su carrera y está cada vez más cerca de las 1000 anotaciones, pero el luso ha recibido críticas en lo que podría ser su última temporada como profesional.

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En síntesis