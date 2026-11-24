Todo lo que necesitas saber sobre el choque entre el conjunto saudí y el cuadro catarí en Riad: presente de ambos clubes, bajas por lesión, horario para México y cómo formarían en el Al-Awwal Park.

Este martes 24 de noviembre de 2026 continúa la actividad de la Jornada 5 de la fase de liga de la AFC Champions League Elite 2026-27 en la Zona Oeste. El Al-Nassr recibe en la cancha del Al-Awwal Park de Riad al Al-Sadd a partir de las 12:15 hs (tiempo del centro de México), en un duelo crucial para las aspiraciones de ambos clubes rumbo a la ronda de eliminación directa.

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El conjunto saudí, dirigido por Ange Postecoglou, llega instalado en la séptima posición de su sector con 6 unidades —y un encuentro pendiente— tras recuperarse de su tropiezo inaugural con victorias contundentes frente a Neftchi Fergana y Pakhtakor. Después de caer 3-1 ante Al-Ahli en el ámbito doméstico el pasado viernes, la escuadra amarilla buscará retomar la senda del triunfo ante su afición. La gran noticia es la presencia confirmada de Cristiano Ronaldo, quien se encuentra en óptimas condiciones físicas y saltará como titular y capitán para liderar la ofensiva, mientras que el equipo sigue de cerca la evolución médica de elementos como Ayman Yahya y Saad Al-Nasser.

Por su parte, Al-Sadd atraviesa un panorama complicado en el certamen continental bajo la conducción técnica de Răzvan Lucescu, ubicado en el decimoquinto escalón de la tabla general con apenas 2 puntos tras sumar dos empates y dos derrotas en sus primeras cuatro presentaciones. Sin embargo, el conjunto catarí arriba a Arabia Saudita con un impulso anímico importante tras vencer 3-2 a Lusail en la liga local, apostando por la jerarquía de sus figuras ofensivas para rescatar su primera victoria internacional en territorio ajeno.

La alineación de Al-Nassr

Bento

Nawaf Boushal

Mohamed Simakan

Íñigo Martínez

Awad Aman

Abdullah Al-Khaibari

Samú Costa

Sadio Mané

João Félix

Kingsley Coman

Cristiano Ronaldo

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La alineación de Al-Sadd

Meshaal Barsham

Abdullah Al-Yazidi

Pedro Miguel

Alessio Romagnoli

Paulo Otávio

Mohamed Camara

Guilherme

Giovani

Roberto Firmino

Akram Afif

Yusuf Abdurisag

En sintesis