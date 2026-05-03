Al-Qadsiah y Al-Nassr se enfrentan este domingo 3 de mayo por el partido correspondiente a la Jornada 31 de la Saudi Pro League 2025-26. Es un duelo esperado en México porque se cruzan el equipo de Julián Quiñones con el de Cristiano Ronaldo.
El encuentro comienza a las 12:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Prince Saud Bin Jalawi. Mientras que Al-Nassr busca ganar para cada vez quedar más cerca del título, Al-Qadsiah intenta luchar por al menos quedar 3° en la tabla (actualmente está cuarto).
¿Por dónde ver el partido?
El partido entre Al-Qadsiah y Al-Nassr de este domingo 3 de mayo se puede ver en México a través del canal FOX o por la plataforma FOX One. A continuación, la información de cómo seguir el encuentro también en otros países.
- México: FOX y FOX One
- Centroamérica: Sin transmisión
- Sudamérica: Sin transmisión
- España: DAZN
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, FOX One
La actualidad de ambos equipos
Por el lado del local, Al-Qadsiah viene de golear por 4-0 a Al-Riyadh en la jornada pasada y está 3° en la tabla con 65 puntos, a tan solo 1 unidad de Al-Ahli, el tercero. Si termina 3°, el equipo de Julián Quiñones clasificaría directamente a la fase de liga de la Champions League de AFC y busca al menos terminar en esa posición.
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Por su parte, Al-Nassr le lleva 5 puntos al Al-Hilal en la lucha por el título a falta de cuatro partidos para que finalice la Saudi Pro League. El equipo de Cristiano Ronaldo acumula 20 victorias consecutivas en todas las competiciones y el de hoy es un duelo clave.
En síntesis
- Cristiano Ronaldo y Julián Quiñones se enfrentan este domingo 3 de mayo en Arabia.
- En México, el encuentro se transmite por las señales de FOX y FOX One.
- Al-Nassr está cada vez más cerca del título y le lleva 5 puntos a Al-Hilal