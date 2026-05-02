En el marco de una nueva jornada de la MLS, Inter Miami jugó este sábado ante Orlando City en condición de local. La estrella Lionel Messi apareció para anotar el tercer gol de su equipo. El equipo disputa ante su afición una nueva edición del Derby del Sol.

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Con estos goles, el futbolista argentino de 38 años alcanzó la impresionante cifra de 906 goles en 1151 compromisos y quedó a apenas 94 celebraciones de registrar los 1.000 en su carrera. Además, sigue en la pugna por alcanzar al portugués Cristiano Ronaldo.

El festejo del luso fue hace unos días, ya que el pasado 29 de abril, durante la jornada de miércoles, el atacante marcó un gol en Al-Nassr ante Al-Ahli por una nueva jornada de la Saudi Pro League. El futbolista lleva 970 goles en 1318 compromisos.

GOLAZO! That’s what the 10 does 🎯 pic.twitter.com/CXjZI71Txi — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 3, 2026

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Solo el tiempo determinará si esos 94 goles que le faltan podrá marcarlos de ahora en más hasta el final de su carrera. Eso sí, CR7 se mantiene vigente y también corre con las mismas posibilidades. No se baja de la lucha por ser el máximo goleador de todos los tiempos.

Dentro del Top 10 de los máximos goleadores, apenas quien aparece aún en actividad es el polaco Robert Lewandowski. El actual jugador del Barcelona de España lleva acumulado 716 anotaciones, pero aún muy lejos de las dos estrellas que lideran la lista.

Máximos goleadores en la historia del futbol

970 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

906 – Lionel Messi (Argentina)

805 – Josef Bican (Austria)

757 – Pelé (Brasil)

745 – Romario (Brasil)

735 – Gerd Müller (Alemania)

717 – Robert Lewandowski (Polonia)

704 – Ferenc Puskas (Hungría)

647 – Jimmy Jones (Irlanda del Norte)

645 – Abe Lenstra (Países Bajos)

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En síntesis