¿Por qué no juega Mohamed Salah en Manchester United vs. Liverpool por la Premier League 2025-26?

Desde las 8:30 hs de la CDMX, Manchester United recibe a Liverpool en lo que promete ser un partidazo de la Premier League por la jornada 35 entre dos de los equipos más importantes de Inglaterra. Más allá de que ninguno pelea directamente por el título, ambos llegan obligados a ganar para seguir firmes en puestos de Champions League.

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La definición del campeonato parece estar entre Arsenal y Manchester City. Los Gunners lideran actualmente la tabla con 76 puntos, mientras que los Citizens tienen 70 unidades, aunque todavía cuentan con dos partidos pendientes y mantienen intactas sus chances de quedarse con una nueva Premier League.

En medio de este contexto, Liverpool afrontará uno de los partidos más complicados de la temporada con una ausencia más que sensible. Mohamed Salah no podrá estar presente ante el Manchester United.

El egipcio está viviendo sus últimos días en el equipo de Anfield tras confirmarse que no seguirá a partir de la próxima temporada. Todavía no tiene definido su próximo destino.

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La lesión por la que Mohamed Salah no juega ante Manchester United

Mohamed Salah no forma parte de la convocatoria de Liverpool debido a una lesión muscular en el isquiotibial. El delantero egipcio presentó molestias físicas en los últimos días y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para evitar una lesión mayor en el cierre de la temporada.

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